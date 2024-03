Besançon : La street food italienne du Gotham désormais en vente à emporter chez Gordon 25

Le nouveau venu de la rue Bersot devrait faire quelques heureux. Déjà bien connus des clients du Gotham, la nourriture proposée jusqu’alors en dark kitchen par le bar, est désormais accessible en vente à emporter midis et soirs chez son petit frère nommé Gordon 25. Le gérant des deux commerces, Benjamin Grossein, nous a présenté le concept.

"Quand il y en a plus, y en a plus !"

Le nouveau commerce propose de la street food italienne composée de focaccia, schiacciata, arrancini, rosticierie ou encore pizzas et bar à tiramisu. Le tout préparé sur place par un couple de sicilien qui a à coeur de faire découvrir les saveurs italiennes. "Ils arrivent à rendre les choses meilleures" nous glisse le gérant avec le sourire. Le concept ressemble "vraiment à un street food sicilien" nous précise Benjamin, "en Italie il y en a partout on n’a rien inventé".

Les préparations sont faites le matin avec des produits frais et faits maison avant d’être vendu le midi. "Tous les pains sont faits chez nous, les sandwichs aussi, la viande vient de la Chevillotte. On fonctionne avec une production jour, quand il y en a plus, il y en a plus" nous explique le gérant. L’objectif est ainsi de fonctionner "sans gaspillage et sans couverts". Le soir, les burgers viennent s’ajouter aux propositions restantes du midi et peuvent également être dégustés au bar le Gotham.

Un speakeasy sur réservation

Dernière nouveauté, au-dessus du Gordon se dresse désormais un Speakeasy, un bar clandestin particulièrement répandu aux États-Unis lors de la prohibition. Celui-ci ne possède qu’une entrée et sortie et ne dispose, discrétion oblige, d’aucune enseigne extérieure n’indiquant l’endroit.

Toujours afin de rester dans l’ambiance Gotham City, le lieu s’appellera "Arkham la prison" et sera accessible uniquement sur réservation pour environ 10/15 personnes. "Pour l’instant la salle existe et on l’améliore au fur et à mesure mais il y a déjà tout pour passer une bonne soirée" nous résume Benjamin. Télévision, babyfoot, canapé, bar, frigo, le lieu permet aux clients d’être autonomes et ceux-ci peuvent également "passer commande et on les livre avec un monte-charge".

Gordon 25