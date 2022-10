Besançon : le trophée de la Coupe du monde de rugby 2023 s'arrêtera en gare lundi 17 octobre

La plus longue épreuve de ski nordique, La Transju’, prend ses quartiers dans les Montagnes du Jura le week-end des 11 et 12 février 2023. Cette épreuve, qui voit de nombreux athlètes de haut niveau et des amateurs se côtoyer sur le mythique parcours entre Lamoura dans le Jura et Mouthe dans le Doubs, offrira sept épreuves entre 20 et 70 km. Les inscriptions de La Transju’ 2023 sont ouvertes depuis ce jeudi 13 octobre midi.