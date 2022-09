Besançon : opération anti-rodéo ce mardi 13 septembre

Dirigée par le directeur départemental adjoint David Gagliardi, l'opération anti-rodéo a démarré de l'aérodrome de la Vèze avec le décollage d'un avion de la PAF. À son bord, deux pilotes et un opérateur gardien de la paix. "Il fait la liaison avec nos équipes qui sont au sol et qui sont constituées de motocyclistes, de véhicules de la brigade anti-criminalité et également de la section d'intervention et du GSP donc des moyens quand même conséquents" explique David Gagliardi.

Un repérage depuis les airs pour une prise en charge rapide au sol

L'objectif étant de repérer depuis les airs les individus en train de procéder à des rodéos urbains et de les signaler en temps réel aux agents au sol afin de les interpeller rapidement. Tout cela dans le but de "réduire, limiter voir annihiler les velléité des individus qui veulent faire du rodéo et générer des troubles dans les quartiers".

Ces opérations sont de plus en plus courantes puisqu'elles répondent à une demande directe du ministère de l'intérieur : "87 opérations ont été conduites depuis le 1er juillet avec une accélération au mois d'aoùt puisque le ministre de l'intérieur a souhaité que l'on en fasse trois par jour et 17 engins de type deux-roues ou quad ont déjà été saisi. Dont 1/3 en quartier de reconquête républicaine c'est à dire à Planoise".