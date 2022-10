Besançon : Récup@Besac vous invite à visiter sa recyclerie le 12 octobre

À l’occasion de la 4e Semaine nationale des ressourceries et recycleries, du 10 au 16 octobre, la Récup@Besac ouvrira ses portes au public le mercredi 12 octobre. Au programme, visite de la recyclerie et diverses animations.

La Semaine nationale des ressourceries et recycleries se déroulera du 10 au 16 octobre 2022. Cet évènement national, sur le thème du réemploi et de la réutilisation, souhaite "rappeler les impacts positifs des ressourceries et des recycleries sur leur territoire".

Il intervient dans un contexte particulièrement difficile, marqué par l’inflation et une crise mondiale des matières premières. L’ensemble des ressourceries et recycleries souhaitent donc se mobiliser pour rappeler particulièrement "la valeur inestimable du don et de l’acte généreux qu’il représente".

Durant cette semaine, une centaine d'événements seront organisés partout en France pour faire rayonner la dynamique portée par les ressourceries et recycleries. L’occasion de rencontrer "celles et ceux qui privilégient la générosité, la solidarité de proximité et la préoccupation environnementale".

Récup@Besac vous invite à visiter sa recyclerie

Dans ce cadre, la Récup@Besac organise une après-midi portes ouvertes, mercredi 12 octobre, avec au programme :

Visites de la recyclerie

Présentation des autres chantiers d’insertion de l’association ADDSEA

Stand d’upcycling

Diverses animations

À cette occasion, un lot de jouets sera mis en vente au profit des associations des Restos du Cœur du Doubs et Au bonheur des enfants.

Infos +

Depuis 2021, le chantier d’insertion la Récup@Besac de l’association ADDSEA collecte jeux, jouets et livres jeunesses, les remet en état, les vend et mène des actions de sensibilisation à l'environnement. Grâce à son équipe de 6 salarié(e)s en insertion, la recyclerie a permis en 2021 de donner une seconde vie à plus de 600 objets.