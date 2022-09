Trouvez un emploi en jogging et baskets le 6 octobre à Besançon

Proposée pour la première fois à Besançon, "Du stade vers l’emploi" est une opération de recrutement permettant de favoriser la rencontre entre candidats et employeurs dans un stade d’athlétisme et sans savoir dans un premier temps qui est candidat et qui est employeur. Ce rendez-vous emploi propose aux entreprises de recruter autrement, sans CV, en se concentrant dans un premier temps sur les savoir-être des candidats mis en valeur par la pratique collective de l’athlétisme et sans notion de compétition.

Cette manifestation accueillera une vingtaine d’entreprises, avec des besoins de recrutement sur une grande variété de métiers. 80 candidats seront préalablement accompagnés par les équipes Pôle emploi des trois agences de Besançon pour les préparer à cette rencontre. Les candidats auront alors identifié leurs atouts et compétences et sauront les mettre en valeur au cours de la journée. L'événement s’organise autour de trois temps forts : une matinée sportive, un déjeuner partagé et un après-midi « job dating » au cours duquel l’anonymat sera levé.

Candidats et employeurs dans la même équipe

Au cours de l’événement, employeurs et candidats partageront des activités physiques et sportives de façon anonyme. Seul leur prénom sera notifié sur un dossard. Les activités permettront de mettre en valeur les qualités professionnelles, humaines et relationnelles : esprit d’équipe, capacité d’écoute et de mobilisation, rigueur, sens de l’anticipation, autonomie. Tout cela dans un objectif : faire en sorte que les recruteurs et les candidats se découvrent autrement que dans le cadre formel de l’entretien professionnel sur rendez-vous après l’envoi du CV.

Tous participeront à plusieurs ateliers encadrés par Doubs Sud Athlétisme, club affilié à la Fédération Française d'Athlétisme. Les épreuves proposées sont adaptées et sans notion de compétition.

Le sport comme vecteur de recrutement et d’insertion professionnelle

La relation de proximité entre les entreprises et les candidats sera encouragée par la pratique sportive et le repas pris en commun. Ce rapprochement sera alors un élément propice aux entretiens de pré-recrutement et de recrutement qui suivront. Les entretiens directs permettront des échanges basés sur une véritable approche par compétences.

Cet événement met en lumière le rôle du sport en tant que découvreur de talents, vecteur de recrutement et d’insertion professionnelle dans une nouvelle approche interpersonnelle recruteurs/recrutés.

Le programme

Une matinée sportive

Les participants sont accueillis en tenue sportive et les équipes mixent de manière anonyme les employeurs et les demandeurs d’emploi. Les activités sportives sont encadrées par l’EAM et précédées d’une séance d’échauffement (lancer, sprint, endurance, quiz, motricité, saut, relais)

Un déjeuner partagé

Après les défis sportifs du matin et les premiers contacts, les échanges se poursuivent pendant le repas convivial, avec les recruteurs et les conseillers de Pôle emploi !

Après les défis sportifs du matin et les premiers contacts, les échanges se poursuivent pendant le repas convivial, avec les recruteurs et les conseillers de Pôle emploi !

Après les défis sportifs du matin et les premiers contacts, les échanges se poursuivent pendant le repas convivial, avec les recruteurs et les conseillers de Pôle emploi ! Un après-midi ‘‘job dating’’ : il est temps de lever l’anonymat !

Les entreprises sont présentées et le recrutement peut commencer. Le job dating est un moment d’échanges informel, organisé dans les infrastuctures du stade pour échanger avec les recruteurs sur leurs propositions, sans CV et en gardant le dress code ‘‘sport’’ de la journée. Les équipes de Pôle emploi sont présentes pour proposer toutes les solutions qui pourront faciliter l’embauche des candidats.

Info +

L’événement se déroulera à Besançon le 06 octobre 2022 au stade Léo Lagrange (entrée pistes d’athlétisme) à partir de 9h, sur inscription préalable des demandeurs d’emploi et des recruteurs auprès de leur conseiller Pôle emploi.

Aucun niveau sportif n’est exigé. Tout candidat ou employeur intéressé par cet événement devra préalablement s’inscrire auprès de son conseiller référent à Pôle emploi en raison des places limitées.