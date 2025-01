Besançon : un adolescent suspecté d’avoir braqué une épicerie, interpellé dans son collège

Une équipe de policiers de la brigade anti-criminalité a interpellé les 6 et 7 janvier 2025 trois jeunes individus suspectés d’avoir participé au braquage d’une épicerie rue de Vesoul le 27 décembre dernier.

Vendredi 27 décembre, vers 21h00, deux individus cagoulés avaient pénétré dans une épicerie située au 51 rue de Vesoul à Besancon. L'un était muni d’une arme de poing et l’autre d’un Opinel numéro 13. L’individu, équipé du pistolet, avait mis en joue l’employé de caisse puis lui avait asséné des coups de crosse au visage pour finir par s’emparer d’une liasse de billets dans la caisse enregistreuse.

Des suspects âgés entre 14 et 16 ans

Le 2 janvier, un équipage de la Bac a contrôlé un individu de 16 ans correspondant fortement au signalement. Connu pour les mêmes faits, il a était interpellé et placé en garde à vue le 6 janvier à 13h55. Faute de preuves recueillies lors de la perquisition et lors de son audition, aucun élément n’a permis de confirmer son rôle dans le braquage. Cependant l’exploitation de son téléphone portable a permis de constater la présence d’un autre individu photographié un mois avant les faits, portant exactement la même tenue que lors du braquage. Le suspect n’a pas désiré s’exprimer sur l’identité de l’individu.

Interpellé au collège…

L’homme photographié, âgé de 16 ans, a tout de même été identifié par les enquêteurs du service local de police judiciaire, qui se sont rendus à son domicile pour l’interpeller et le placer en garde à vue le 6 janvier à 19h45. Sur place, il était vêtu de la tenue vestimentaire qu’il portait lors des faits du 27 décembre. Le mis en cause a déclaré spontanément qu’il pouvait indiquer où il avait caché l’arme ayant servi à l'agression. Les policiers se sont alors rendus en sa compagnie dans la forêt jouxtant le parc urbain dans le quartier de Planoise et ont retrouvé, emballé dans un gant en plastique, un pistolet d’alarme de calibre 9 mm ainsi que cinq cartouches.

L’individu a reconnu les faits et l’exploitation de son téléphone portable a permis de voir plusieurs vidéos d’un autre individu manipulant à plusieurs reprises l’arme sur la période des faits et pouvant correspondre au signalement du co-auteur.

Ce dernier, âgé de 14 ans, a été interpellé au collège Clairs-Soleil le 7 janvier à 14h40 et placé en garde à vue. Il a nié les faits.

A l'issue des gardes à vue, le premier individu a été laissé libre. Les deux autres ont été présentés au juge des mineurs pour un placement sous contrôle judiciaire.