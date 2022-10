Besançon : un nouvel institut de beauté vous accueille rue Fontaine Argent

Depuis le 15 septembre, Claire et Caroline vous accueillent à C&C Ongles&Cie, institut de beauté situé au numéro 10 de la rue Fontine-Écu.

Diplômées toutes les deux d'un CAP d'esthétique, Claire et Caroline ont travaillé 13 ans en institut avant de se décider à ouvrir le leur. "Claire avait un peu de lassitude à effectuer tous les jours les trajets fatigants depuis la Suisse et de mon côté, j’avais l’envie de développer mon auto entreprise pour élargir mon activité en proposant davantage de prestations dans un vrai local".

Désormais installées dans leur propre institut, les deux femmes vous accueillent dans une ambiance chaleureuse pour vous proposer "des prestations purement esthétiques comme la manucure simple et la beauté des pieds. Prestations trop souvent laissées de côté pour les poses de semi-permanents ou de gels". Mais également des "prestations peu répandues à Besançon comme la manucure russe qui consiste à faire un ongles très net en travaillant avec une technique bien particulière".

"Nous voulons que toutes les femmes aient leur place chez C&C"

L’institut de beauté dispose d’un large choix de décorations et de couleurs pour satisfaire les clientes les plus exigeantes. Pour celles qui désireraient de jolies mains sans pour autant passer par le rituel de l’ongle en gel et de ses remplissages, C&C pratique la pose américaine. Une pose éphémère vouée à habiller les ongles jusqu’à 4 semaines.

Les prestations de C&C ne se limitent pas qu’aux ongles puisque l’institut propose également à sa clientèle du microblading et du microshading. "J'ai souhaité faire ma formation à l'Atelier Body Ink à Besançon car j'ai à cœur de faire fonctionner les centres de formations et commerçants de notre ville" explique Caroline.

Elles prévoient également dans un futur proche de suggérer "nos services de manucure en EPHAD ou en maisons de vie pour apporter du bien-être aux personnes âgées".

Tarifs :

Entre 25€ (pose de semi-permanent) et 70€ (extension de cils)

Contact : 06 71 42 04 22