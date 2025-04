Besançon va interdire les parapluies en centre-ville pour préserver les pigeons

Selon une étude menée par l’université de Franche-Comté, l’ouverture brutale des parapluies provoquerait un stress intense chez les pigeons, les poussant à des vols désorganisés pouvant entraîner des collisions avec les façades et même des accidents avec les cyclistes et piétons. "Nous avons recensé une augmentation de 27 % des collisions pigeon-façade depuis l’automne dernier", explique le professeur Jean Plumé, spécialiste en ornithologie urbaine.

Un équipement à troquer contre des imperméables

Afin d’accompagner les Bisontines et les Bisontins dans cette transition, la mairie distribuera gratuitement des ponchos de pluie aux couleurs de la ville à partir du 15 avril. Des stands seront installés sur la place du 8 Septembre pour sensibiliser la population à cette nouvelle réglementation. "Nous comptons sur la compréhension des habitants pour adapter leurs habitudes et préserver la biodiversité urbaine", souligne la maire.

Une mesure qui fait débat

Si certains riverains saluent une initiative respectueuse de la faune locale, d’autres restent sceptiques. "Et quand on interdira les parapluies, on fera quoi pour les mouettes effrayées par les sacs en plastique ?", ironise un commerçant du centre-ville. Une pétition circule déjà sur les réseaux sociaux, appelant à repenser cette décision.

En attendant, les parapluies resteront autorisés dans les autres quartiers, et la municipalité assure qu’une évaluation sera menée après six mois d’expérimentation.