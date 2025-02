Betterave rôtie au beurre d’épicéa façon hasselback

Entrée facile et bon marché

Préparation : 30 min Cuisson : 1 h 15

Pour 4 personnes :

12 petites betteraves cuites,

100 g de beurre,

10 cl d’huile d’olive,

30 g de graines de coriandre,

une poignée de pousses d’épicéa,

1 gousse d’ail,

1 bouquet de coriandre,

500 g de yaourt à la grecque.

Etapes de la recette

1 Préparation des ingrédients. Pratiquez des entailles sur les betteraves, tous les 2/3 mm, sans aller jusqu’au bout. Pelez et émincez finement la gousse d’ail.

2 Le beurre aromatisé. Faites fondre le beurre dans une casserole afin de lui donner une belle couleur noisette. Ajoutez l’huile, les pousses d’épicéa, les graines de coriandre, l’ail et faites chauffer à feu doux une dizaine de minutes.

3 Cuisson au four. Préchauffez le four à 190 °C. Déposez les betteraves dans un plat allant au four, arrosez de beurre d’épicéa et enfournez pour 1 h. Arrosez toutes les 15 min avec le beurre.

4 Dressage. Mettez deux cuillères à soupe de yaourt au fond d’une assiette, déposez 3 betteraves et arrosez du restant de beurre aromatisé et d’un peu de coriandre fraiche.