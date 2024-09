Bientôt le bout du tunnel pour la ligne des Horlogers

Pour le directeur territorial de SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté Maxime Chatard, la nécessité de ces travaux qui atteignent les 53,5 millions d’euros de budget (financés par l'Etat, la Région Bourgogne-Franche-Comté et SNCF Réseau) était indéniable, "grâce à cet engagement on peut dire aujourd’hui que la ligne des horlogers est sauvée". En l’absence de travaux, un arrêt total des circulations sur cette ligne aurait été inéluctable. Or, pour le directeur, ce chantier il était "important de le faire pour pérenniser le ferroviaire" car "même si ça coûte cher, le train, pour la planète, ça vaut le coup".

Un programme de travaux dense

Une première phase de modernisation de la ligne avait déjà été réalisée entre 2019 et 2021. Les travaux avaient alors permis le confortement et la rénovation d'ouvrages (tunnels, ponts, ouvrages en terre, tranchées...), le renouvellement de 35 kilomètres de voie, la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite des gares de Morteau et Valdahon, ainsi que la modernisation de la signalisation. Un programme de travaux dense qui a permis de régénérer la ligne à hauteur de 56,2M€, financés par l'État, la Région Bourgogne-Franche-Comté et SNCF Réseau.

Cette deuxième phase, débutée en mars 2024 nécessite une fermeture de la ligne de huit mois. Les travaux sont aujourd’hui réalisés à 75% a précisé le directeur qui assure que "le planning est tenu" et que les premières circulations devraient démarrer début novembre 2024.

Ce chantier de modernisation de la ligne vise à contribuer à la performance du réseau en garantissant des conditions optimales de régularité et de sécurité des circulations ferroviaires. Pour Maxime Chatard, il était important "que SNCF Réseau ouvre ses coulisses" afin de montrer notamment "la diversité des opérations effectuées" sur un tel chantier.

Un chantier aux opérations variées

Le renouvellement de la voie sur 22 kilomètres a nécessité l’utilisation d’un train-usine unique de 450 mètres permettant de renouveler tous les composants de la voie : rail, ballast, traverses en même temps.

De nombreux ouvrages d’art ont également été renouvelés et modernisés. C’est le cas notamment des quatre ponts ferroviaires de Besançon : Rivotte, Square public, Garage et Les 3 Châtels.

Les quais des gares de Besançon-Mouillère et de Saône ont été rendus accessibles à tous.

La ligne et ses accès ont été sécurisés par la maîtrise de la végétation le long des voies, mais aussi par l’automatisation de passages à niveau ou encore la création et l’aménagement de zones d’accès pérennes sur la ligne pour la maintenance.

Plusieurs tunnels ont été remis aux normes de sécurité et également confortés par la pose de béton projeté. C’est notamment le cas du Tunnel de Morre.

Le tunnel de Morre rénové et remis aux normes

Cet ouvrage, de 873 mètres de longueur, est modernisé avec le confortement de la voûte et des piédroits (murs verticaux supportant cette voûte) nécessitant une succession d'interventions :

le décapage du parement (revêtement du tunnel) et la pose de bandes drainantes,

le forage et le scellement d’ancrages,

la mise en place de treillis d’armatures,

la réalisation d'une coque en béton armé projeté de 10 cm sur une longueur de 84 mètres,

l'installation d'éclairages et de balisages pour renforcer la sécurité.

En amont de ces opérations, le système de drainage des fossés latéraux et centraux ainsi que la voie ont été renouvelés dans le tunnel. Douze agents en moyenne par jour sont mobilisés sur les travaux de cet ouvrage qui nécessitent 34 semaines de travaux au total.

2.000 voyageurs par jour

Avec ses 2.000 voyageurs par jour, la ligne des horlogers "fait des envieux" selon le premier vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté qui explique devoir faire face aux remarques "de ceux qui ne connaissent pas la ligne et son histoire" et reprochent à la Région "de mettre beaucoup de fric qui va servir à peu de voyageurs". Mais pour Michel Neugnot, "c’est justement ça l’aménagement du territoire", rappelant ainsi que la Région "ne résonne pas forcément en terme de nombre de voyageurs mais surtout en fonction du service rendu".

Selon SNCF Réseaux, une troisième phase de travaux devrait voir le jour "mais quand et pour combien, cela est trop tôt pour le dire" prévient Maxime Chatard. Les travaux entrepris en 2024 assureront largement les 20 ans à venir mais l’entretien courant et des réparations resteront nécessaires sur la ligne a prévenu le directeur.

