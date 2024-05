Ã‡a sent lâ€™Ã©tÃ©â€¦ Ouverture imminente de la piscine Port-Joint Ã  BesanÃ§on

Entre le 25 mai et le 21 juin, la piscine de Port-Joint sera ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 12h00 et 14h00, puis de 17h00 à 19h30. La piscine sera également ouverte le mercredi, samedi et dimanche entre 14h00 et 18h00. À compter du samedi 22 juin, elle tournera à plein régime avec le passage en horaires d’été. Cette année, il faudra compter 5€ l'entrée adulte, 2,60€ l'entrée à tarif réduit (-18 ans, RSA, étudiants...).

La piscine Besançon-Chalezeule rouvrira le samedi 22 juin et accueillera du 11 au 14 juillet, le Sport Tour By Intersport (dispositif événementiel qui se déplace de région en région avec des activités sportives, rencontres avec des sportifs et des athlètes...). À Besançon, huit sports seront à tester et de nombreuses animations organisées dont des sessions run et yoga, des challenges et des cadeaux à la clé.

La piscine la Fayette sera exceptionnellement fermée cet été en raison de gros travaux structurels réalisés entre le 17 juin et le 31 août. Pour compenser et permettre aux usagers de bénéficier d’une offre en piscine couverte, la piscine Mallarmé sera ouverte tout l’été avec des horaires adaptés dès le 1er juillet.