Mardi 12 Août 2025
Grand Besançon Métropole
Société

Canicule : une carte pour identifier les lieux où se rafraîchir à Besançon

Publié le 12/08/2025 - 12:00
Mis à jour le 12/08/2025 - 14:13

Avec des températures atteignant jusqu’à 38° ce mardi 12 août 2025, la mairie de Besançon a lancé une carte interactive pour aider les citoyens à repérer les "lieux frais" de la ville et ses environs. Cette initiative vise à offrir des solutions concrètes face aux épisodes de canicule et de sécheresse liés aux effets du réchauffement climatique.

fontaine chaleur canicule © Alyssa M
fontaine chaleur canicule © Alyssa M

La carte répertorie les espaces naturellement frais, les bâtiments publics climatisés, ainsi que les piscines et les points d’eau potable, tout en indiquant les températures moyennes des différentes zones de l’agglomération.

"Lieux de fraîcheur"

En période de canicule, la mairie souligne que les seniors peuvent se rendre dans l’une des quatre résidences autonomie du Centre Communal d’Action Sociale, ouvertes de 10h30 à 18h. Ces espaces offrent des zones climatisées et des animations sur inscription, situées rue Mégevand, rue Pasteur, rue de Vignier, et quai de Strasbourg.

De plus, de nombreux lieux publics, tels que les musées et les lieux de culte, restent ouverts et offrent un refuge frais. Parmi eux, le musée du Temps, le musée Comtois, la maison natale de Victor Hugo, et le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie.

Espaces naturels

Les parcs et les forêts de Besançon, comme la forêt de Bregille et la forêt de Rosemont, constituent également des zones rafraîchies idéales pour échapper à la chaleur. Cependant, la ville appelle à la vigilance en raison de la fragilité des espaces naturels, mentionnant le "dépérissement des arbres lié à la sécheresse" et les "risques d’incendies", avec des restrictions d’accès pouvant être mises en place.

S’agissant des parcs, ceux-ci sont naturellement des zones refuge en cas de canicule. Parmi les multiples parcs proposés par la ville, on retient le Square Abbé Manche, le Square Coluche ou encore le Parc Micaud, qui "affiche 10°C de moins que les rues minérales de la Boucle".

Points d’eau potable

De nombreux points d’eau, qu’ils soient permanents ou temporaires, sont mis à disposition dans la ville, permettant au public de se rafraîchir gratuitement. Parmi les emplacements notables, on trouve des points d’eau sur la place Granvelle, dans le parc Chamars, et près du Fort Griffon.

La mairie rappelle que les fontaines, telles que la fontaine des Eaux d’Arcier et la fontaine Diane, peuvent également fournir de la fraîcheur, bien que leur fonctionnement puisse être affecté par des arrêtés préfectoraux en cas de sécheresse.

Piscines extérieures

Pour ceux cherchant à se rafraîchir, les piscines extérieures de Besançon, comme celles de Port Joint, Chalezeule, et Lafayette, restent une option.

Infos pratiques : quels sont les horaires d’ouverture des piscines à Besançon ?

Avec le beau temps qui est de retour, les piscines de Besançon sont un bon moyen de se détendre et de se rafaîchir. Voici les horaires des piscines bisontines cet été 2025...

Toutefois, la baignade dans la Doubs est interdite car "dangereuse et non surveillée", même en période de canicule.

Infos +

canicule lieux de fraicheur points d'eau sécheresse

Publié le 12 aout à 12h00 par Salomé F. • Membre
