Jeudi 7 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Loisirs

Infos pratiques : quels sont les horaires d’ouverture des piscines à Besançon ?

Publié le 07/08/2025 - 14:30
Mis à jour le 05/08/2025 - 16:37

Avec le beau temps qui est de retour, les piscines de Besançon sont un bon moyen de se détendre et de se rafaîchir. Voici les horaires des piscines bisontines cet été 2025...

© Élodie R.
© Élodie R.

Les piscines extérieures ont été quelque peu boudées pendant le mois de juillet 2025 suite aux intempéries. Avec le retour du soleil, elles pourraient encore bien faire le bonheur des baigneurs…

Les horaires

  • Piscine La Fayette : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 19h30. Le mardi de 12h00 à 19h30 et le dimanche de 10h30 à 17h00.
  • Piscine Chalezeule : lundi de 12h00 à 19h30 et du mardi au dimanche de 10h30 à 19h30
  • Piscine de Port-joint : lundi de 12h00 à 19h30 et du mardi au dimanche de 10h30 à 19h30.

Les piscines extérieures boudées à cause du mauvais temps à Besançon…

Si la ville de Besançon a connu un mois de juin 2025 caniculaire, elle le paie ce mois-ci avec de nombreuses averses… Un changement de temps qui n’est pas sans impact sur les équipements aquatiques extérieurs municipaux. On fait le point avec Willy Jolly, directeur des Sports adjoint à la Ville de Besançon.

Allez + loin

horaires piscines

Publié le 7 aout à 14h30 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Loisirs

Besançon
Culture Loisirs

Coups de coeurs de l’été des libraires bisontins #3 avec Les Sandales d’Empédocle et Reservoir Books

Cet été, les libraires de la boucle de Besançon dévoilent leurs sélections littéraires idéales pour accompagner les lecteurs à la plage, à la montagne, au bord de la piscine, sur la route des vacances ou bien sur son canapé. Michel, Laëtitia et Bruno des Sandales d'Empédocles et Reservoir Books se sont prêtés au jeu, offrant des recommandations pour tous les goûts et toutes les envies.

librairie recommandations roman saison estivale
Publié le 6 aout à 08h00 par Salomé F. • Membre
Doubs
Culture Loisirs

“L’amour après moi” : le nouveau roman de Fabrice Frichet, ancien élu du Doubs

"Et si l’amour de soi était le point de départ de tous les autres ?" : sorti en juillet 2025, ce septième ouvrage de Fabrice Frichet, coach en développement personnel et ancienne figure politique du nord du Doubs, nous livre une histoire "intime et universelle, portée par une plume sensible et lumineuse".

Fabrice Frichet roman sortie littéraire
Publié le 4 aout à 17h00 par Salomé F. • Membre
DOUBS (25)
Loisirs Sport

Où trouver des pumptracks dans le Doubs ?

Les pumptracks sont ces pistes en boucle dédiées à plusieurs pratiques telles que le VTT, le skate, le roller, la trottinette, le BMX, ou encore à la draisienne. En enrobé et composées de bosses et de virages, elles sont très recherchées par la amatrices et amateurs de sports de glisse. Où trouver des pumptracks dans le Doubs ? Réponses.

bmx pumptrack roller skate skateboard trottinette vélo
Publié le 4 aout à 15h30 par Alexane
DOUBS (25)
Loisirs

La chaleur revient dans le Doubs… Des activités pour se mettre au frais

Un été infiniment Doubs  • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous.

baignade canoë doubs tourisme été grotte paddle source bleue vacances
Publié le 4 aout à 08h00 par Macommune.info
France
Economie Loisirs

Pour faire des économies, faut-il plutôt partir en juillet ou en août ?

Alors que les vacances estivales battent leur plein, les Français sont nombreux à rechercher les meilleures périodes pour voyager sans se ruiner. D’après une étude OpinionWay pour Liligo* publiée ce lundi 28 juillet, 61 % des Français ont prévu de partir en vacances cet été. Le comparateur de vols en ligne a révélé que "le choix de la semaine de départ peut faire économiser jusqu’à 72 % sur le prix moyen d’un billet d’avion". Décryptage des meilleures opportunités.

argent avion vacances
Publié le 1 aout à 14h00 par Alexane
Montbéliard
Loisirs

Que faire dans le Pays de Montbéliard pendant un week-end ? 

Un été infiniment Doubs  • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour de Montbéliard.

doubs tourisme tourisme vacances
Publié le 1 aout à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Culture Loisirs

Coups de coeurs de l’été des libraires bisontins #2 avec Mine de Rien et BD Fugue

Cet été, les libraires de Besançon dévoilent leurs sélections littéraires idéales pour accompagner les lecteurs à la plage, à la montagne ou confortablement installés à la maison. Thierry et Didier des librairies de bande dessinée Mine de Rien et BD Fugue se sont prêtés au jeu, offrant des recommandations pour tous les goûts et toutes les envies.

bande dessinée librairie recommandation saison estivale
Publié le 2 aout à 11h00 par Salomé F. • Membre
Besançon
Loisirs

À Besançon, des soirées “Rock & Swing” tout l’été

L’association Temps Danses propose aux danseurs de tous les horizons de se retrouver pour des soirées Rock et Swing. Le rendez-vous est donné tous les mardis soirs de juillet et août 2025 sur la terrasse du restaurant "Au Grand Bain" à la piscine de Port Joint à Besançon. Au programme ? Du rock'n roll, du lindy hop, du west coast swing, du madison, du charleston…

Au grand bain c'est nouveau ! danse gratuit loisirs mardi soir snb
Publié le 29 juillet à 11h29 par Hélène L.
DOUBS (25)
Loisirs

Dans le Doubs, des petits musées qui ont tout de grands…

UN ÉTÉ INFINIMENT DOUBS • Cet été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Aujourd’hui, cap sur les petits musées de la destination, ouvert en période estivale.

cdt du doubs doubs tourisme musée tourisme vacances
Publié le 28 juillet à 08h00 par Macommune.info

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Deux tiers des festivals en France affichent un déficit en 2024
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Les cahiers de vacances, bonne ou mauvaise idée ? On a questionné cinq profs...
Infos Pratiques

Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours tente Decathlon : découvrez les résultats

Quelles sont les sorties ciné au mois d’août dans les cinémas Mégarama et Victor Hugo à Besançon ?

Sondage

 27.72
peu nuageux
le 07/08 à 15h00
Vent
2.11 m/s
Pression
1019 hPa
Humidité
41 %
 