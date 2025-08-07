Infos pratiques : quels sont les horaires d’ouverture des piscines à Besançon ?

Les piscines extérieures ont été quelque peu boudées pendant le mois de juillet 2025 suite aux intempéries. Avec le retour du soleil, elles pourraient encore bien faire le bonheur des baigneurs…
Les horaires
- Piscine La Fayette : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 19h30. Le mardi de 12h00 à 19h30 et le dimanche de 10h30 à 17h00.
- Piscine Chalezeule : lundi de 12h00 à 19h30 et du mardi au dimanche de 10h30 à 19h30
- Piscine de Port-joint : lundi de 12h00 à 19h30 et du mardi au dimanche de 10h30 à 19h30.
Les piscines extérieures boudées à cause du mauvais temps à Besançon…
Si la ville de Besançon a connu un mois de juin 2025 caniculaire, elle le paie ce mois-ci avec de nombreuses averses… Un changement de temps qui n’est pas sans impact sur les équipements aquatiques extérieurs municipaux. On fait le point avec Willy Jolly, directeur des Sports adjoint à la Ville de Besançon.