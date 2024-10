Ce vendredi, le BesAC devra rugir plus fort que LyonSO

Ce vendredi 25 octobre 2024, à 20h au palais des sports de Besançon, le BesAC n'aura qu'une seule envie et qu'un seul objectif : briser net la mauvaise spirale dans laquelle il s'est engagé, qui se traduit par 3 défaites de suite et qui lui vaut d'être dans le ventre mou du classement (3 victoires pour 4 défaites).

Nationale 1 - Phase 1 - Match 8 à Besançon, BesAC - LyonSO

Lors de son dernier passage au Palais de Sports, le BesAC a incroyablement perdu la partie après avoir mené de 17 pts à 2'41 du coup de sifflet final. Et dans la foulée, un match trop timoré à Berck est venu compléter la mauvaise série.

"On se doit de réagir après cette mauvaise passe. Il faut vite retracer le chemin de la victoire " suggère avec force Laurent Kleefstra, le coach bisontin qui ajoute : "Pour cela, il faut retrouver un équilibre et un collectif plus cohérent".

Quelque points forts sont à surveiller chez LyonSO. La formation rhodanienne prend en moyenne 27 tirs à 3pts par match avec une réussite de 44%. Il faut également noter la faculté très physique de Lyon à récupérer beaucoup de rebonds offensifs. Assurément LyonSO avec sa triplette Martinez-Nunn-Atamna (50 % des points d'équipe à eux trois), c'est du solide affirmé qui reste sur deux victoires de suite et affiche un compteur positif (4 victoires 3 défaites).

Le BesAC a aussi du potentiel

Mais qu'on se rassure ! Le BesAC a aussi bien des arguments à faire valoir, ces arguments si séduisants qui ont permis jusque-là de gagner 3 par matches sur sept. On pense bien sûr à la solidité du jeu intérieur avec les Calvin Jubenot, Thibault Boyer, Landry Djedje ou encore Aaron Falzon.

On note aussi les capacités de Ben Kovac qui a marqué les esprits avec ses 36 pts inscrits contre Avignon, ou encore celles de Dahaba Magassa. Et bien sûr, aux commandes de la Maison BesAC, Ibrahim Saounera et sa capacité à rythmer le jeu, en alternance avec Idrissa Pouye, avec en apport sur la ligne arrière le potentiel physique de Claudien Eliezera-Vanerot. A Laurent Kleefstra de pianoter sur toutes ces touches pour que le Palais des Sports puisse vendredi soir retrouver de la voix et le chant de la victoire. !

Ce match sera l'occasion d'animations propres à mettre l'ambiance avec en toute entrée de soirée, un belle surprise mettant en exergue la réussite du sport bisontin.

Le groupe bisontin : Pouye, Saounera, Eliezer-Vanerot, Magassa,Buzer, Mercet-Guyot, Kovac, Falzon, Boyer, Jubenot (cap.), Djedje.

Coach : Laurent Kleefstra.

Assistant : Raphaël Pegeot.