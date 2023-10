Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive : la Région inaugure les travaux

Mercredi 18 octobre 2023 à Dijon, Marie-Guite Dufay, présidente de la Région, a inauguré les travaux de modernisation du Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Bourgogne-Franche-Comté (CREPS).

Le CREPS est un établissement public local de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire, dont la gouvernance est partagée entre le ministère des Sports et la Région. Il assure des activités de niveau national et exerce ses interventions en Bourgogne-Franche-Comté.

L'inauguration s'est déroulée avec la présence de Franck Robine, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, Cathy Lepetz, présidente du CREPS, et Pascal Bonnetain, directeur du CREPS. La Région, avec le soutien financier de l’État, a choisi d’accompagner le CREPS dans sa modernisation pour faciliter le quotidien des usagers et l’équiper pour l’entraînement de haute performance.

13,5 M€ de travaux de modernisation

La première phase des travaux de modernisation du CREPS, achevée cet été, comprend :

La construction du Centre de Performance et de Préparation Athlétique (C2PA) de

1 345 m2sur deux niveaux ;

1 345 m2sur deux niveaux ; La création d’une extension de 270 m2 , adossée au gymnase Jacob, qui regroupe les vestiaires, les sanitaires et des locaux de stockage de matériel ;

La rénovation d’une partie des bâtiments d’hébergement et d’accueil ;

Des travaux de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Ce projet d’envergure représente un investissement global de 13,4 M€, dont 7,3 M€ pour la création du Centre de préparation et de performance athlétique.

Le nouveau C2PA

Ce bâtiment, construit en prolongement des installations existantes, intègre des espaces médicaux, ainsi qu’une zone dédiée à l’entraînement et à la récupération des sportifs avec des équipements adaptés (salle de musculation, cryothérapie, thermo-room, hypoxie, sauna, hammam, bain froid...). Il est financé à hauteur de 7,4 M€ par la Région, 4 M€ par l’État au titre du plan de relance, et 2,5 M€ par l’Agence nationale du sport (ANS). Ces cinq dernières années, ce sont déjà plus de 15 M€ qui ont déjà été consacrés à des opérations de gros entretien.

Le CREPS Bourgogne-Franche-Comté, premier à signer la convention avec l’État et la Région

Le CREPS s’étend sur 23,4 hectares. Son patrimoine bâti, d’une surface de 18.295 m2, est hétérogène en termes de dimensions, d’état et d’époques de construction. Le CREPS Bourgogne-Franche-Comté a été le premier CREPS à signer la convention tripartite avec l’État et la Région.

Cette convention cadre a été complétée par une convention de gestion bipartite avec la Région, qui confère à la collectivité un regard étroit sur les projets de l’établissement, notamment en matière d’accueil. Près de 78 agents y travaillent, dont désormais 25 agents de la Région. Cette nouvelle gouvernance ouvre sur des projets ambitieux et adaptés aux évolutions du sport de haut niveau (PARIS 2024), à la réforme des qualifications, aux dispositifs de formation, ainsi qu’au développement du sport "santé et bien-être".

Deux types de missions

Des missions obligatoires, exercées au nom de l’État :

L’accueil et l’accompagnement de sportifs de haut niveau (380 sportifs dans

24 pôles disciplinaires pour Dijon et Besançon) ;

24 pôles disciplinaires pour Dijon et Besançon) ; La formation professionnelle (53 sessions de formation et 860 stagiaires en 2021) ;

La Maison de la performance est intégrée au CREPS pour assurer le suivi de près de

1000 sportifs (espoir et haut niveau). Elle dispose de 18 postes.

Des missions facultatives, au nom de la Région :