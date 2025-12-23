Christmas Pear, une idée cocktail-mocktail pour Noël signée Tadaaam !

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Pour Noël, Solène Futelot, mixologue à Besançon qui a lancé son entreprise Tadaaam cette année, nous propose une recette de cocktail avec ou sans alcool (mocktail) à base de poire à réaliser à la maison. Suivez le guide : c’est simple, rapide et agréable en cette saison…

La recette du Christmas Pear avec alcool :

5cl de rhum ambré

10cl de jus de poire

1,5cl de jus de citron jaune

1,5cl de sirop de sirop de châtaigne

Quelques gouttes d’Angostura

La recette du Christmas Pear sans alcool :

15cl de jus de poire

2cl de jus de citron jaune

1cl de sirop de châtaigne

1cl de sirop de cannelle

Dans un shaker, mélanger le tout avec quelques glaçons… et c’est fait !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Infos +

Tadaaam propose des solutions clés en main autour de la mixologie, destinées aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. Son offre comprend notamment des cocktails en jarres, livrés à domicile, prêts à être dégustés lors d’événements tels que réceptions, anniversaires ou soirées professionnelles.

Ces cocktails, avec ou sans alcool, élaborés à partir de recettes soignées, sont conditionnés dans des jarres en verre de 4 ou 8 litres. La prestation inclut également la mise à disposition de la verrerie, classique ou réutilisable, ainsi que la livraison et le retour.

En complément, Tadaaam organise des ateliers cocktails privés, conçus comme des moments d’initiation à la mixologie. Encadrés par Solène Futelot, ces ateliers permettent aux participants d’apprendre les techniques de base du bar et de réaliser leurs propres créations, grâce à un matériel et des ingrédients fournis sur place, avec installation et rangement compris.

Plus d’infos :

Contact : tadaaamclub@gmail.com

Suivre sur Facebook : www.facebook.com/tadaaam.club

Suivre sur Instagram : www.instagram.com/tadaaam.club