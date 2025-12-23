Mardi 23 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Société

Christmas Pear, une idée cocktail-mocktail pour Noël signée Tadaaam !

Publié le 23/12/2025 - 11:30
Mis à jour le 22/12/2025 - 10:44

Pour Noël, Solène Futelot, mixologue à Besançon qui a lancé son entreprise Tadaaam cette année, nous propose une recette de cocktail avec ou sans alcool (mocktail) à base de poire à réaliser à la maison. Suivez le guide : c’est simple, rapide et agréable en cette saison…

© Tadaaam
© Tadaaam

La recette du Christmas Pear avec alcool : 

  • 5cl de rhum ambré 
  • 10cl de jus de poire 
  • 1,5cl de jus de citron jaune 
  • 1,5cl de sirop de sirop de châtaigne 
  • Quelques gouttes d’Angostura 

La recette du Christmas Pear sans alcool :

  • 15cl de jus de poire 
  • 2cl de jus de citron jaune 
  • 1cl de sirop de châtaigne 
  • 1cl de sirop de cannelle 

Dans un shaker, mélanger le tout avec quelques glaçons… et c’est fait !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Infos +

Tadaaam propose des solutions clés en main autour de la mixologie, destinées aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. Son offre comprend notamment des cocktails en jarres, livrés à domicile, prêts à être dégustés lors d’événements tels que réceptions, anniversaires ou soirées professionnelles. 

Ces cocktails, avec ou sans alcool, élaborés à partir de recettes soignées, sont conditionnés dans des jarres en verre de 4 ou 8 litres. La prestation inclut également la mise à disposition de la verrerie, classique ou réutilisable, ainsi que la livraison et le retour. 

En complément, Tadaaam organise des ateliers cocktails privés, conçus comme des moments d’initiation à la mixologie. Encadrés par Solène Futelot, ces ateliers permettent aux participants d’apprendre les techniques de base du bar et de réaliser leurs propres créations, grâce à un matériel et des ingrédients fournis sur place, avec installation et rangement compris.

Plus d’infos :

Tadaaam ! Solène Futelot shake la mixologie à Besançon

Après huit années passées derrière les comptoirs de bars et d’hôtels, dont un quatre étoiles en Suisse, Solène Futelot, 32 ans, a décidé de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. En août 2025, elle a créé sa micro-entreprise “Tadaaam”, spécialisée dans les prestations de mixologie à domicile et lors d’événements dans la région de Besançon.

alcool boisson cocktail mixologie mocktail noël 2025 sans alcool solène futelot tadaaam

Publié le 23 décembre à 11h30 par Alexane
Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

À Besançon, la Maison Grandvoinnet et la Maison Baud intègrent La Liste 2025 des meilleures pâtisseries du monde !
