Christmas Pear, une idée cocktail-mocktail pour Noël signée Tadaaam !

La recette du Christmas Pear avec alcool :
- 5cl de rhum ambré
- 10cl de jus de poire
- 1,5cl de jus de citron jaune
- 1,5cl de sirop de sirop de châtaigne
- Quelques gouttes d’Angostura
La recette du Christmas Pear sans alcool :
- 15cl de jus de poire
- 2cl de jus de citron jaune
- 1cl de sirop de châtaigne
- 1cl de sirop de cannelle
Dans un shaker, mélanger le tout avec quelques glaçons… et c’est fait !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Infos +
Tadaaam propose des solutions clés en main autour de la mixologie, destinées aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. Son offre comprend notamment des cocktails en jarres, livrés à domicile, prêts à être dégustés lors d’événements tels que réceptions, anniversaires ou soirées professionnelles.
Ces cocktails, avec ou sans alcool, élaborés à partir de recettes soignées, sont conditionnés dans des jarres en verre de 4 ou 8 litres. La prestation inclut également la mise à disposition de la verrerie, classique ou réutilisable, ainsi que la livraison et le retour.
En complément, Tadaaam organise des ateliers cocktails privés, conçus comme des moments d’initiation à la mixologie. Encadrés par Solène Futelot, ces ateliers permettent aux participants d’apprendre les techniques de base du bar et de réaliser leurs propres créations, grâce à un matériel et des ingrédients fournis sur place, avec installation et rangement compris.
Plus d’infos :
- Contact : tadaaamclub@gmail.com
- Suivre sur Facebook : www.facebook.com/tadaaam.club
- Suivre sur Instagram : www.instagram.com/tadaaam.club
Après huit années passées derrière les comptoirs de bars et d’hôtels, dont un quatre étoiles en Suisse, Solène Futelot, 32 ans, a décidé de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. En août 2025, elle a créé sa micro-entreprise “Tadaaam”, spécialisée dans les prestations de mixologie à domicile et lors d’événements dans la région de Besançon.
Tadaaam ! Solène Futelot shake la mixologie à Besançon
