Christophe Grudler à la rencontre du maire de New York et de responsables de l’ONU

Le député européen et ancien conseiller départemental du Territoire de Belfort Christophe Grudler, vice-coordinateur Renew de la Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, fait partie d’une délégation de quatre parlementaires européens français du Parti Démocrate Européen (PDE) qui se rend à Washington et à New York à partir du 14 novembre 2022.

Les réunions débutent ce lundi à New York avec des représentants de la ville et des Nations unies. Christophe Grudler et ses collègues rencontreront le maire de New York, Eric Adams, pour échanger sur la cybersécurité, la numérisation et la désinformation. À cette occasion, le député européen évoquera également les liens forts entre sa ville de Belfort et New York. La statue du Lion de Belfort et la statue de la Liberté de New York sont en effet les deux œuvres monumentales imaginées par le sculpteur français Auguste Bartholdi.

L'étape new yorkaise comprend des entretiens avec des responsables des Nations unies sur les enjeux politiques du numérique, de la culture et de l'éducation. Une réunion avec le Forum économique mondial permettra d'explorer les réflexions sur les villes intelligentes, le financement de la transition énergétique et le cadre de la transition numérique.

Trois autres eurodéputés français composent cette délégation parlementaire du PDE :

Sandro Gozi, Secrétaire général du PDE

Laurence Farreng, coordinatrice du groupe Renew Europe pour la commission de la culture et de l'éducation

Sylvie Brunet, vice-présidente du groupe Renew Europe et vice-coordinatrice pour la commission de l'emploi et des affaires sociales.

Ce voyage intervient alors que le Parlement européen termine l'année 2022 et que la préparation des élections européennes de 2024 commence l'année prochaine. "La mission d'une semaine des députés européens de sensibilité centriste et démocrate vise à poursuivre le travail entamé l'année dernière suite à une première visite, qui a permis de renforcer les relations avec des décideurs politiques outre-Atlantique dans des domaines d'intérêt pour les citoyens européens et américains", indique Christophe Grudler.