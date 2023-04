Besançon : Alstom livrera les nouveaux tramways en 2025

Pour rappel, en janvier, un groupement de commande avait été effectué rassemblant les villes de Toulouse, Brest et Besançon. Au total, 22 rames de tramways dont cinq pour Grand Besançon Métropole avaient été prescrites. Gagnant de l'appel d'offres, le groupe industriel Alstom fournira les nouvelles rames de tramways des trois villes. Pour répondre à ce besoin commun, les équipes se sont appuyées sur la gamme Citadis, déjà présente dans 24 agglomérations françaises.

Le tramway Citadis

D’une longueur de 32,50 m et d’une largeur de 2,40 m, les tramways Citadis sont dotés de quatre portes doubles de 1,30 mètre et de deux portes simples par côté. Ils offrent une capacité d’accueil de 201 passagers et sont équipés de portes entièrement vitrées. Conformes à l’arrêté PMR (Personnes à mobilité réduite), les rames sont dotées de boutons d’ouverture

de porte à bonne hauteur, de sièges plus larges et de zones réservées aux usagers en fauteuil roulant et aux poussettes. Les rames Citadis sont climatisées et dotées d’un système d’informations voyageurs ainsi que d’un dispositif de vidéoprotection.

Plusieurs fonctions

Une réduction de 25% de la consommation énergétique par rapport aux rames Citadis déjà en circulation sur les réseaux de Brest et de Toulouse.

Une réduction de la consommation globale de traction de 33%.

95% de la masse totale du train est recyclable selon la norme ISO 22628.

99% de la masse totale du train est valorisable selon la norme ISO 22628.

L’intégration de 25% de matériaux recyclés.

L’optimisation de l’isolation thermique.

Des éclairages 100% LED.

"Alstom est très fier de fournir de nouveau des tramways Citadis aux Métropoles de Toulouse et de Brest, qui sont déjà équipées de cette gamme ; c’est une marque de confiance importante. Alstom remercie Besançon de choisir un tramway Citadis pour les besoins d’accroissement de sa flotte existante de tramways, dans le cadre de ce groupement de commandes. Ces nouvelles rames Citadis, économes en énergie, apporteront également un plus grand confort aux voyageurs" - Jean-Baptiste Eyméoud, président d’Alstom France.

Une construction française et responsable

La vingtaine de rames sera construite par la même chaîne de production Alstom. Fabrication de moteurs à Ornans, bogies et amortisseurs au Creusot, transformateurs et système de traction à Petit-Quevilly, chaîne de traction électrique à Tarbes, électronique ferroviaire à Villeurbanne et assemblage des rames se feront à La Rochelle. De la phase de développement jusqu’à la fin de vie, Alstom prendra en compte l’empreinte environnementale du matériel pour minimiser l'impact de tramway.

D’autres rames pourront être commandées durant la durée du contrat afin de répondre aux besoins des offres de transport des métropoles.