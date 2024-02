Comment dématérialiser son permis de conduire ?

Dimanche 4 février 2024, les Parisiens ont voté pour le triplement des tarifs de stationnements des SUV dans la capitale… Tous les véhicules thermiques de plus d’1,6 tonne et les voitures électriques de plus de 2 tonnes (mesurant 1,8 m) sont concernés… Et vous, seriez-vous prêt à surtaxer le stationnement des SUV ? C’est notre sondage de la semaine…