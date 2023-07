Comment faire un pique-nique (presque) zéro déchet ?

Souvent, les poubelles des aires d’autoroute ou dans des lieux touristiques sont rapidement pleines à craquer, ça déborde, ou parfois, on ne trouve pas de poubelle du tout ! Alors pour pique-niquer en essayant d’atteindre le zéro déchet, on vous propose quelques astuces…

D’abord, si vous prévoyez de pique-niquer, il faut éviter d’aller faire son sac de courses juste avant pour éviter des emballages industriels dans tous les sens. Il vaut mieux préparer son pique-nique en amont en prévoyant un sac à dos, un panier, un cabas ou tout autre sac non jetable.

Faites votre menu à l’avance

N’oubliez pas de faire votre menu ! Pour éviter d’acheter des aliments en trop grande quantité ou qui ne sont pas propices au pique-nique, faite une liste de vos envies pour les préparer. Le plus pratique et le plus simple pour déjeuner ou dîner dehors est de favoriser les sandwichs et les salades.

Pour les sandwichs :

Pour les crudités, il vaut mieux les acheter à l’unité plutôt qu’en sachet pour avoir la juste quantité et ne pas gâcher.

Préférez acheter le jambon, saucisson et autre charcuterie à la coupe chez le boucher plutôt qu’en barquette en plastique au supermarché ;

Si vous avez une préférence pour le poulet, vous pouvez en acheter un entier, le cuire et le découper pour garnir le sandwich et éviter les tranches emballées dans du plastique.

Emballez le tout dans un bee wrap, c’est-à-dire un emballage réutilisable. On peut en trouver dans les boutiques en vrac et certaines grandes surfaces, mais il est également possible et facile de le fabriquer chez soi avec du tissu, une feuille de papier sulfurisé, de la cire végétale et un fer à repasser . Conservez vos aliments dans la glacière.

Pour les salades :

Comme indiqué pour les sandwichs, il est préférable d’acheter les légumes à l’unité au marché pour avoir la juste quantité ;

Vous pouvez aussi utiliser des légumes en bocaux en verre (que vous pourrez réutiliser !) ;

Pour les salades de pâtes, taboulés, riz… préférez les acheter en vrac.

Pour la sauce, faites votre mélange dans un bocal ou petite bouteille en verre.

Si vous avez envie de manger des oeufs, faites les cuire à la maison et mettez-les dans une boîte fermée, avec ou sans leur coquille. D'ailleurs, ne la jetée pas à la poubelle, elle peut être utilisée en jardinage et pour l'entretien de la maison !

Pour le dessert :

Vous pouvez préparer un cake que vous couperez sur place, emballé dans un bee wrap ou des fruits à croquer conservés dans un sac en tissus ou une boîte fermée dans la glacière. Il est également possible de se composer un fromage blanc dans un bocal fermé avec pourquoi pas un peu de compote, des morceaux de fruits, du biscuit émietté, des éclats de chocolat, des graines, etc.

Pour les boissons :

C’est le moment de réunir toutes les gourdes que vous avez chez vous pour proposer différents choix à vos convives : bouteille d’eau du robinet, eau avec du sirop, jus de fruit pressé, etc.

Et pour l’apéro ? Vous pouvez par exemple mélanger avant de partir votre Pontarlier avec de l’eau, vous n’aurez qu’à servir. Pour d’autres alcools, de rares cavistes proposent la vente en vrac en se servant dans des cuves avec sa propre bouteille. Si vous n’avez pas le choix, il vaut mieux préférer les bouteilles en verre, ce qu’on trouve le plus souvent, mais attention à ne pas les abandonner dans la nature, ce qui pourrait provoquer des incendies ! Repartez avec les bouteilles et mettez-les dans un container à verre dès que vous en trouverez un.

Pour les personnes qui ne peuvent se passer d'une paille pour siroter leur boisson, il existe des pailles lavables en bois, en inox ou en silicone.

La vaisselle

L’idéal est de prendre des couverts non jetables bien sûr. Soit vous avez votre vaisselle "spéciale pique-nique" soit vous prenez les couverts que vous utilisez chaque jour, ça marche aussi !

Quant aux assiettes, pour éviter la casse, il vaut mieux en avoir en bois, en silicone, en mélamine ou inox (toujours mieux que le plastique). Pour les verres et les tasses, c’est pareil, pour éviter la casse, utilisez des matières moins fragiles.

Pour les serviettes de table, évitez celles en papier pour les remplacer par des serviettes en tissu lavable.

Pour la nappe, c’est facile d'en trouver en tissu lavable ou vous pouvez aussi prendre un plaid de chez vous.

Où trouvez des aliments et ustensiles zéro déchet dans le Grand Besançon ?

Les Epiciers du vrac (Pirey)

Tarrabio (Besançon)

Place du local (Besançon)

Le Vrac (Besançon)

Nature et Découverte (Besançon)

Sostrene Grene (Besançon)

Biocoop (Besançon, Ecole Valentin)

Naturalia (Besançon)

Croc’Nature (Serre-les-Sapins)

L’Eau Vive (Besançon)

Etc.