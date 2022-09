Concerts, spectacles, festival d’humour… Une nouvelle saison culturelle qui commence fort pour NG Productions

Le début de la nouvelle saison culturelle de NG Productions a démarré le 18 septembre dernier sur les chapeaux de roue avec un concert de Ninho à Dijon complet. La société de productions de spectacles bisontine, fondée par Hamid Asseila, a encore plus d’un tour dans son sac grâce à une programmation riche en humour et en musique. À noter également le nouveau festival Drôlement bien en janvier 2023 à Besançon…

Après deux années difficiles, puis dans l’incertitude, l’équipe de NG Productions revoit les choses en rose grâce à une première partie de nouvelle saison de spectacles à Besançon et ailleurs en Bourgogne Franche-Comté comptant pas moins de 56 évènements entre septembre et janvier, sans compter les quatre jours de festival Drôlement bien du 19 au 22 janvier.

"On est hyper motivés, on a hâte d’aborder cette saison, on a une grosse saison culturelle et ont de belles surprises en terme de remplissage et au niveau artistique", se réjouit Hamid Asseila. La première date de la saison qui s’est déroulée le 18 septembre au zénith de Dijon a été un grand succès puisque l’artiste Ninho a fait carton plein, de quoi bien commencer l’année.

Le "poison" des organisateurs de spectacles

Seul point noir pour les sociétés de productions de spectacle comme NG Productions : les spectateurs ne réservent plus leurs places à l’avance. "Le poison des organisateurs de spectacles, salles des musiques actuelles ou festivals, c’est le public qui achète ses places au dernier moment", explique Hamid. "C’est compliqué parce que ça ne nous donne pas de visibilité, on pourrait annuler des dates en voyant que les ventes de décollent pas alors que les gens veulent venir et parfois, c’est l’effet inverse, les gens attendent tellement le dernier moment qu’il n’y plus de places parce que c’est complet, c’est le cas pour le concert de Ninho à Dijon, il y a énormément de monde, une centaine de personnes qui se sont retrouvées sans place", souligne le directeur général de NG Productions.

Un concert de Sting à Reims… Pourquoi pas en Franche-Comté ?

NG Productions organise un concert exceptionnel de Sting dans la salle Reims Arena le 5 octobre 2022, un peu loin du QG de l’entreprise bisontine qui a pour habitude de produire des évènements en Bourgogne Franche-Comté. Et pourtant, nul doute sur le succès que remporterait la venue de Sting à Besançon.

La raison pour laquelle Hamid Asseila n’a pas organisé cet évènement dans sa région c’est tout simplement à cause d’un manque de salle à la hauteur. "Il n’y a aucune salle en Franche-Comté pouvant accueillir 8.000 personnes", nous précise-t-il. Et c’est bien dommage.

Sting jouera à Dijon, mais ce concert sera organisé par un autre producteur.

Drôlement bien, déjà dans le top 5 des festivals d’humour français

Autre grand projet de NG Productions, le festival Drôlement Bien du 19 au 22 janvier 2023 dans plusieurs lieux du centre-ville de Besançon. Ce nouvel évènement sur le territoire remporte déjà un franc succès selon Hamid Asseila. "Il y a un fort engouement autour de ce projet-là, de la part des entreprises partenaires, des structures sociales, et ça se présente bien puisque la programmation fait halluciner beaucoup de monde", souligne-t-il, "et c’est vrai que réunir tous ces artistes, aussi connus ou en train de monter en puissance, sur un temps fort de quatre jours, c’est bien pour une ville comme Besançon."

Le fondateur de NG productions nous explique également que Drôlement Bien obtient déjà une notoriété nationale dans le milieu du spectacle : "j’étais dernièrement à Biarritz pour le congrès du syndicat des producteurs de spectacles de France avec 350 producteurs, et là-bas environ 40 personnes sont venues me parler de la programmation de Drôlement Bien, il y a déjà une raisonnante à l’échelle nationale."

Bientôt le déménagement !

L’équipe de NG Productions va bientôt emménager dans de nouveaux locaux, plus grands, plus visibles au centre-ville de Besançon (dont le lieu exact est encore tenu secret). Deux nouvelles embauches sont prévues et d’autres projets sont dans les tuyaux pour ces prochaines années… "On est hyper positifs", conclut Hamid.

Infos +

NG Productions

32, rue Proudhon - 25000 Besançon

Tél. : 03 81 54 20 47

Programme complet et réservations sur ngproductions.fr

Le public est invité à prendre ses places à l’avance.

