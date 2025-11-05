Concours interprofessionnel du Mont d’Or : quelle fromagerie a remporté la médaille d’or ?

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Après près de deux heures de dégustation, le jury composé de neuf passionnés a départagé les concurrents à l’issue d’une évaluation minutieuse portant sur l’aspect, la texture, le parfum et les saveurs des fromages présentés.

Le verdict est tombé :

Fromagerie Napiot – Médaille d’or

Fromagerie Michelin – Médaille d’argent

Coopérative des Monts de Joux – Médaille de bronze

La Fromagerie Napiot décroche ainsi la couronne du meilleur Mont d’Or 2025-2026, consacrant son savoir-faire artisanal et la qualité de son affinage.

500 producteurs derrières le Mont d’Or AOP

Produit emblématique du massif jurassien, le Mont d’Or AOP, aussi appelé Vacherin du Haut-Doubs, fait chaque année son grand retour à partir du 10 septembre. Reconnaissable à sa croûte blonde plissée et à sa boîte en épicéa, il est fabriqué exclusivement entre le 15 août et le 15 mars, selon un savoir-faire ancestral. Protégé par une AOC depuis 1981 puis par une AOP depuis 1996, ce fromage saisonnier est aujourd’hui produit dans 95 communes du Haut-Doubs, à plus de 700 mètres d’altitude, par environ 500 producteurs de lait issus des races montbéliarde et simmental.

Le Mont d’Or en chiffres :

Pour la saison 2024-2025, la filière Mont d’Or affiche les résultats suivants :

9 058 599 Monts d’Or vendus

5 471 tonnes commercialisées

31 147 286 litres de lait transformés

10 fromageries dont un producteur fermier

21 jours d’affinage minimum

La commercialisation du Mont d’Or s’étend du 10 septembre au 10 mai, en cohérence avec le rythme de la production laitière locale. Le Syndicat souligne que cette production s’effectue ”en adéquation avec les potentialités du milieu et dans le respect des aléas naturels”.