Benoit Biteau, paysan et eurodéputé, participera à une table ronde à Purgerot, en Haute-Saône, le samedi 13 avril 2024, de 14 heures à 17 heures. Il sera notamment accompagné de David Belliard, adjoint à la maire de Paris et de Dominique Voynet, ancienne ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement.