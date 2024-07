Côte de Morre : fermeture estivale pour travaux

Quatre semaines de travaux par an

Dans la continuité des études menées et du diagnostic complet dont dispose le département du Doubs concernant les risques de chutes de pierres et d'instabilité rocheuses le long de la RD 571, les travaux se poursuivront selon le scénario pluriannuel validé : une coupure chaque année de quatre semaines pour traiter les zones à risque.

En 2023, deux zones ont été traitées, l’une au niveau du tunnel ferroviaire dit Saint Léonard, et l’autre sur deux talus en partie supérieure de la route à proximité de la commune de Morre. Cette année, ce sont donc deux nouveaux tronçons qui seront traités dans la continuité du talus proche du tunnel ferroviaire sécurisé l’année dernière. Ces secteurs seront traités en trois phases sur trois années consécutives : le débroussaillage et la purge des talus, le début des opérations de forages et d’ancrages.

Les deux prochaines années les opérations de forages et d’ancrages se poursuivront. Des grillages seront ensuite posés pour sécuriser les chutes de pierres.

''Au vu des différentes contraintes (trafic, transports scolaires, environnement...) et de la nature des travaux à réaliser, ces derniers ont été programmés du lundi 15 juillet au vendredi 9 août.

En raison de la spécificité des travaux et afin d’assurer la sécurité des usagers, la RD 571 – Côte de Morre sera donc totalement fermée à la circulation pendant toute la durée des travaux, soit quatre semaines.

La déviation habituelle sera mise en place par la voie des Mercureaux (RN 57).''

L’ensemble des commerces de la commune de Morre et du secteur Rivotte à Besançon restent accessibles pendant toute la durée des travaux.