Côte de Morre : point sur les travaux de sécurisation de la falaise

Situation géologique

La Côte de Morre se situe dans un zone fortement affectée par les mouvements tectoniques. Elle est soumise à des variations locales de l'inclinaison des bancs rocheux, impactant leur stabilité. Une faille est présente au niveau de la grotte Saint-Léonard. De plus, la roche subit l'érosion liée au gel/dégel et se fracture en blocs qui se décrochent de la falaise. Enfin, le passage d'animaux peut lui aussi entraîner de fréquentes chutes de pierres.

Les travaux ont été programmés suite aux études menées par Arias Montagne et au diagnostic possédé par le département du Doubs. Chaque année, durant quatre semaines, les zones identifiées à risque pour les usagers sont traitées et la RD571 est coupée à la circulation.

Localisation et déroulement des travaux

Le diagnostic a permis d'identifier plusieurs tronçons à traiter pour les prochaines années et de définir les risques pour les usagers : classés de peu à très élevés.

En 2023, trois talus ont été sécurisés, dont un où le risque était très élevé au niveau de la grotte Saint-Léonard proche du tunnel SNCF. Les deux autres se situaient à proximité de la commune de Morre en partie supérieure de la route.

Cette année, les travaux concernent deux autres talus dans le prolongement de la grotte Saint-Léonard. Le débroussaillage et la purge manuelles des pierres et blocs instables ont été effectués, des masses rocheuses ont été clouées et plus de 12 000m2 de grillage ont été installés.

Compte tenu de l'envergure des travaux à effectuer, ceux-ci seront scindés en trois phases, sur trois ans de 2024 à 2026, à raison de quatre semaines de coupure par an.

La coupure totale de la circulation, nécessaire à la sécurité des usagers

''Conscient de la gêne occasionnée, le Département s’attache en amont à programmer l’intervention des entreprises en prenant en considération un ensemble de paramètres, à savoir : les conditions de trafic (moins dense l’été), les transports scolaires, la préservation de l’environnement et le respect de la biodiversité, le maintien de l’activité économique, la coordination avec les autres gestionnaires de réseau.

Cette période est mise à profit pour effectuer concomitamment l’ensemble des tâches d’entretien courant de la route (élagage, marquage...) ainsi que d’autres travaux du ressort de Grand Besançon Métropole de façon à ne pas multiplier les interventions pénalisant les conditions de circulation.''

L'ensemble des commerces de la commune de Morre et du quartier Rivotte à Besançon restent accessibles.

Chaque année, une évaluation des mesures mises en place sera faite en concertation avec les commerçants.