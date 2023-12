Coup dâ€™envoi dâ€™un Giec rÃ©gional Ã  Dijon

Baptisé "GREBE* climat de Bourgogne-Franche-Comté", ce groupe interdisciplinaire d’experts sur le changement climatique et la biodiversité a été installé le 19 décembre 2023 au conseil régional à Dijon.

Les vice-présidentes de la Région à la transition écologique et à l’enseignement supérieur, Stéphanie Modde et Laëtitia Martinez, ainsi que Stéphane Woynaroski, conseiller régional délégué et président de l’agence régionale de la biodiversité, ont réuni une quinzaine de chercheurs des principaux laboratoires de recherche, sous la présidence de Bruno David, paléontologue, ancien président du muséum national d’histoire naturelle, aujourd’hui à la tête du GREBE climat.

La réunion d’installation de ce groupe d’experts, qui donne le coup d’envoi du GIEC régional, a permis :

De rappeler combien le changement climatique et l’érosion de la biodiversité touchent notre région,

De stabiliser les modalités de fonctionnement du groupe,

De présenter les principaux objectifs du GREBE climat : approfondir et comprendre les phénomènes en cours, se projeter à court, moyen et long termes, partager et diffuser les connaissances, acculturer les citoyens de la convention citoyenne, appuyer et éclairer la décision publique sur les marges d’action pour préserver la biodiversité et s’adapter au changement climatique et, enfin, affirmer la place de la recherche scientifique dans le débat public local,

D’amorcer les premiers sujets de réflexion à décliner et planifier.

(Communiqué)