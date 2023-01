Coupe d'Europe : l'ESBF veut poursuivre la dynamique face à Siofok

Coupe d'Europe : ESBF - Siofok (Hongrie), dimanche à 18h

Avec une 10e place au classement en championnat cette saison, l'ESBF ne peut pas se permettre de faire l'impasse sur quelques matchs. Alors malgré un marathon de 14 rencontres disputées en 8 semaines sur janvier et février, le coach Sébastien Mizoule a prévenu "on prend les matchs comme ils viennent en les préparant le mieux possible pour pouvoir performer et engranger de la confiance pour que chaque match serve le suivant, peu importe la compétition".

Pas question donc de faire l'impasse sur les rencontres de coupe d'Europe au profit du championnat. Même si, "par rapport à la saison passée, on ne va pas se cacher que cette année la poule est bien plus relevée". D'ailleurs entre Dortmund et Molde Élite, Siofok, l'équipe hongroise de dimanche, bien qu'étant un habitué de la coupe d'Europe est sans doute l'adversaire le plus "prenable" de cette poule. C'est dire !

Un adversaire à prendre au sérieux

"Même s'ils devront gérer quelques absences, en face il y a quand même des joueuses d'un niveau solide" met en garde le coach bisontin. C'est une équipe qui est "dure, qui défend fort et qui est capable de retourner la situation" annonce Mizoule. Pour autant, pas question d'avoir des complexes, "c'est du bonus de jouer la coupe d'Europe on ne va pas se complexer maintenant".

Même sentiment du côté d'Alizée Frécon qui l'a avoué ce vendredi en conférence de presse, la victoire obtenue face à Celles-sur-Belle a permis de rapporter un peu de confiance au sein du groupe : "on était assez stressées à l'idée du match de mercredi, là on a pu capitaliser de la confiance avant le match de Siofok". Les Bisontines espèrent donc continuer dans cette dynamique avec une nouvelle rencontre à domicile ce dimanche.

Un groupe quasiment au complet

Si moralement les Bisontines sont confiantes, "on est toutes très excitées de pouvoir jouer ce genre de match", physiquement les nouvelles sont elles-aussi plutôt bonnes. Malgré l'absence d'Audrey Dembélé, blessée mercredi soir, Pauline Robert et Clarisse Mairot (absentes pour blessures face à Celles-sur-Belle) devraient réintégrer le groupe. Un groupe que le coach Sébastien Mizoule espère impliqué et solidaire : "il faut que les joueuses soient conscientes que quand, celles qui commencent le match sont capables de faire une grosse différence au niveau du score, celles qui rentrent ne doivent pas mettre en danger ce qui a été fait avant par les copines". Des consignes qui, si elles sont respectées, peuvent emmener loin l'ESBF. Car le coach bisontin en est sûr, "on est capables de faire des belles choses sur ce mois de janvier".

