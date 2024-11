Crédit Agricole : devenez sociétaires !

PUBLI-INFO • Forte de ses valeurs mutualistes, la caisse régionale du Crédit Agricole est engagée dans l’animation et l’accompagnement de la vie et le développement du territoire. Elle le fait en créant le lien entre la caisse régionale et les acteurs locaux.

Affirmer notre gouvernance coopérative et mutualiste au service du bien commun

Le mutualisme au Crédit Agricole de Franche-Comté est un ensemble de valeurs qui placent l’Homme au centre de la vie économique et sociale. Ce mutualisme est à l’origine même du Crédit Agricole et irrigue chaque jour ses actions. Ces valeurs reflètent la culture de l’entreprise : les origines agricoles de la banque, son ancrage régional, son fonctionnement coopératif et l’histoire de son développement constant dans un environnement économique toujours plus exigeant.

Il répond ainsi aux évolutions sociétales contemporaines, notamment la quête de sens des citoyens et l’intégration de critères de responsabilité sociale et environnementale (RSE) dans l’activité des organisations.

Enfin, dans la période que nous traversons de crises successives, ce modèle permet à la Caisse régionale de Franche-Comté d’améliorer en continu la satisfaction de toutes ses parties prenantes.

Bâti sur un socle de valeurs fortes, son modèle coopératif et mutualiste porte l’intérêt collectif et l’homme au cœur de son organisation.

Son socle ?

Ce sont les 11 millions de sociétaires qui placent aujourd’hui le Groupe Crédit Agricole au rang de plus grande coopérative du monde. En région, chaque année, ce sont plusieurs milliers de sociétaires francs-comtois qui participent à nos assemblées générales revisitées et modernisées.

Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société

Fier de son identité coopérative et mutualiste s’appuyant sur une gouvernance d’élus représentant ses clients, le Crédit Agricole, en soutenant l’économie, l’entrepreneuriat et l’innovation, se mobilise naturellement pour ses territoires. Il s’engage délibérément sur les terrains sociétaux et environnementaux, en accompagnant progrès et transformations. Il est au service de tous, des ménages les plus modestes aux plus fortunés, des professionnels de proximité aux grandes entreprises internationales.

Pour la Caisse régionale de Franche-Comté, il est essentiel de faire vivre et de valoriser ce modèle coopératif qui place l’intérêt collectif au cœur de l’identité et du fonctionnement de notre banque et développe chez les hommes et femmes qui l’incarnent une culture entrepreneuriale mise au service du bien commun.

Accompagner la vie et le développemennt du territoire

Le découpage territorial du Crédit Agricole permet à chaque caisse locale d’être au plus près du territoire et de ses habitants. Elle l’est grâce à ses administrateurs. Ces personnes, très impliquées dans la vie locale et très engagées sur le terrain, connaissent parfaitement les enjeux économiques, sociaux et environnementaux du territoire franc-comtois sur lequel ils vivent et travaillent.

Infos +

Crédit Agricole Franche-Comté