Crues : deux tronçons placés en vigilance jaune dans le Doubs

"Une nouvelle perturbation touche notre territoire depuis la nuit de mercredi à jeudi. Le temps reste très perturbé jusque dans la matinée de vendredi. Ce sont les reliefs de l'est qui sont les plus exposés aux fortes précipitations. Des réactions sont attendues sur les cours d'eau de basse et moyenne montagne, qui se propageront plus à l'aval par la suite. Un risque de crue génératrice de débordements et dommages localisés est attendu au cours des prochaines 24H sur les tronçons placés en vigilance jaune", apprend-on sur le site interne vigicrue.fr .

Rappel des cotes d’alerte



En principe, dans le Doubs l’alerte est diffusée lorsqu’un des seuils suivants est atteint ou dépassé selon :



Allan 2, 30 m à Courcelles les Montbéliard



Doubs 3, 60 m à Voujeaucourt ou 4, 20 m à Besançon



Loue 1, 50 m à Ornans



Ognon 0, 80 m à Montessaux (70) ou 2, 20 m à Bonnal

Les niveaux atteints ce jeudi 30 novembre 2023 à 16h00 + prévisions

Doubs :