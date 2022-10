Cucina e piacere rouvre ses portes à Rivotte

Dès l’entrée, on ne peut pas dire que l’esprit boutique saute aux yeux. La décoration y est soignée et évoque davantage les meubles que l’on peut trouver chez soi que des étalages de supermarché. "C’est justement l’esprit que l’on veut donner", nous précise le propriétaire Ignazio Fabiano. "On a pour principe d’essayer de ne travailler qu’avec des locaux. Par exemple, nos meubles viennent de la boutique L’air de rien, ou du centre de tri de Quingey même le logiciel de caisse est bisontin", ajoute Mélanie. Un côté "comme à la maison" qui se démarque des boutiques traditionnelles.

"Il n'y a aucun produit industriel ici"

Ignazio Fabiano et Mélanie, mariés et associés, ont cherché à retranscrire l’esprit familiale italien dans l’ambiance des lieux, mais également dans le fonctionnement de leur commerce. "On travaille directement avec les producteurs et on ne propose que des produits d’exception. Il n’y a aucun produit industriel ici", explique Ignazio. Ne cherchez donc pas la véritable mozzarella di buffala, vous n’en trouverez pas puisque "la véritable a une conservation de deux jours". En revanche, pâtes artisanales, antipasti, sauces et huiles d’olive sont elles, bien présentes.

Dans cet endroit où "tous les produits ont une histoire", Ignazio vous parlera sans doute de "ces deux femmes qui font à la main leurs antipastis" dans sa région du Molise, la moins connue d’Italie. Ou encore du producteur avec qui il travaille, un paysan qui en parlant de son fromage lui explique que "ce n’est peut-être pas le meilleur du monde, mais c’est celui que l’on fait et qu’on aime".

Des produits uniquement de saison et en petite quantité

Une passion pour la gastronomie italienne qui a très vite contaminé leurs clients. "On a une clientèle d’environ 500/600 membres et ça nous convient bien, on ne cherche pas à faire de la grande distribution bien au contraire", nous confie Ignazio. Une clientèle "fidèle et exigeante dans le sens où une fois qu’ils ont goûté par exemple au parmesan, ils ne veulent plus en manger d’autres et son prêts à attendre l’approvisionnement suivant". La saisonnalité des produits est respectée et provoque parfois quelques ruées notamment au moment de la saison des Panettone.

D'autres produits, cette fois d'origine espagnole, comme Mélanie, y ont également fait leur place. "Nous avons une toute petite gamme de produits cosmétiques sans conservateurs qui viennent de ma région. Ils sont fait à base d'huile d'olive et par des oléiculteurs."

Cours de cuisine, afterworks et pots de départ...

Au fond de la boutique se trouve également un cuisine qui permet de dispenser des cours et autres animations culinaires. L’endroit peut également être privatisé pour des afterworks, réunion d’entreprise et autres pots de départ. "On y propose de la cuisine de création plutôt que du montage en privilégiant les produits dont je dispose à la boutique", souligne Ignazio. Les cours sont d’ailleurs généralement pris d’assaut notamment parce qu'ils permettent d’apprendre des recettes "facile à reproduire à la maison mais respectant la tradition italienne", affirme le gérant.

