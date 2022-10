Dans quelques jours, 600 Montbéliardes dans le centre-ville de Pontarlier…

À l’occasion du Super Comice 2022, le centre-ville de Pontarlier accueillera plus de 600 vaches montbéliardes et d’autres animaux le samedi 22 octobre. Ils participeront à la grande finale des comices du département du Doubs.

Organisé par la Fédération des comices du Doubs et la chambre interdépartementale d’Agriculture Doubs-Territoire de Belfort, en partenariat avec la Ville de Pontarlier, ce concours, unique en France, s’accompagnera de nombreuses animations.

Un concours hors norme

Le Doubs préserve cette tradition de concours d’animaux dans le but de favoriser le développement de la race Montbéliarde. Né en 2000, à l’initiative de la Fédération des comices du Doubs, le Super Comice constitue tous les 5 ans une finale départementale hors norme, réunissant les 20 comices du département. Toutes les 20 minutes, des Montbéliardes défileront et seront jugées. L’une d’elle sera sacrée "Super Championne".

Un spectacle toute la journée

Éleveurs, spécialistes et acteurs du monde agricole se retrouveront à Pontarlier le temps d’une journée pour partager leur passion avec le grand public. Les animaux s’installeront sur le site du Grand Cours et rues adjacentes. Les visiteurs découvriront les plus beaux spécimens de la race Montbéliarde comme du cheval Comtois. Éleveurs ovins, porcins et aviculteurs présenteront également de nombreux animaux, notamment lors d’un défilé folklorique place Saint Pierre et rue de la République le dimanche matin.

En parallèle du concours, des animations présenteront le monde de l'agriculture durant toute la manifestation. Une exposition nommée "Faire les foins : d’hier à aujourd’hui" sera proposée par les Archives municipales et retracera les techniques de récolte à travers les âges.