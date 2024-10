David Linarès nouveau directeur du pôle espoirs de la ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football

Ce Jurassien de 49 ans, natif de Lons-le-Saunier (39), prend la tête du Pôle Espoirs après une riche carrière de joueur professionnel et d’entraîneur au plus haut-niveau. Ancien joueur et entraîneur expérimenté, David Linarès mettra toute son expertise et sa passion du football au service des jeunes talents de la région.

Formé à l’Olympique Lyonnais, club avec lequel il évoluera en professionnel pendant plus de 6 ans, David remporta la Coupe de Ligue en 2001. La saison suivante, il deviendra champion de France avec le club rhodanien. Le milieu de terrain évoluera par la suite à l’ESTAC Troyes puis à Tenerife en Espagne avant de devenir une véritable figure emblématique au Dijon FCO. Avec le club côte-d’orien, il fut joueur pendant 6 saisons avant d’occuper toutes les fonctions d'entraîneur : coach principal de l’équipe féminine d’abord, puis, celle de la réserve masculine et pour finir coach adjoint (avec Olivier DALL'OGLIO, Antoine KOMBOUARÉ et Stéphane JOBARD) et enfin entraîneur de l’équipe fanion.

"Grâce à son parcours enrichi d’un fort ancrage dans le milieu du football régional et de compétences reconnues en encadrement et en formation, titulaire d’un BEFF (Brevet d’Entraîneur Formateur de Football) et d’un BEPF (Brevet d’Entraîneur Professionnel de Football), David apportera une nouvelle vision au Pôle Espoirs de la Ligue et permettra de pérenniser le travail effectué par Vincent MATHEY et son staff", indique le club.

(Communiqué)