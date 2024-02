De nombreux figurants recherchés pour un long métrage tourné à Dijon

En prévision du tournage du prochain film de Michel Leclerc, un casting aura lieu les 16 et 17 février 2024 à Dijon afin de recruter de nombreux figurant(e)s.

Le film intitulé Pourvu qu’il soit doux, se tournera entre le 11 mars et le 25 avril 2024 à Dijon. Pour les besoins du long métrage, la responsable casting indique qu’un grand nombre de figurant(e)s hommes et femmes de tout profil et de toutes origines âgé de 16 à 80 ans seront recrutés.

Ils auront pour mission de faire vivre une salle de théâtre (public), un bar/café, une sortie d’école, une cérémonie commémorative, un parc ou encore des rues de la ville. Des figurants seront également nécessaires afin de constituer un groupe de militantes féministes, un groupe de masculinistes et une brigade de policiers.

Aucune expérience n’est requise pour prendre part au projet. La durée de tournage sera comprise entre 1 à 5 jours entre le 11 mars et le 25 avril. La production précise que tout jour de tournage sera rémunéré.

Pour participer, les prétendants au casting sont invités à se présenter les vendredi 16 février 2024 de 13h30 à 18h et le samedi 17 février de 9h à 12h30 et de 14h à 16h au 15 boulevard de l’université à Dijon (anciens locaux MAE/MGEN - bat vert et blanc).

Infos +