Loisirs -Nature • De la pêche au kart, en passant par l’accrobranche, la Via Ferrata, le Devalkart ou le Roll(herbe et le tir à l’arc, impossible de s’ennuyer à la station de loisirs « La Combe Saint Pierre » dans le pays de Maiche.

Jusqu’ au 4 septembre 2022, la station est ouverte en mode grandes vacances 7j/7 de 11h à 18h

Situé près de Goumois haut lieu de la pêche à la mouche et du canoë, petits et grands ne s’ennuieront pas cet été ! Cette station de loisirs se trouve dans les montagnes du Hauts-Doubs à 10 km de la frontière suisse, à Charquemont.

Un bol d'air à 865m d'altitude

Cette frontière est symbolisée par un simple pont où les deux postes de douanes se font face.

En été , la station propose de nombreuses activités comme de l’accrobranche, Déval’kart, Roll’herbe, une piste VTT et un espace dédié aux plus petits avec une structure gonflable et un mini kart électrique.

A voir aux alentours :

Pêche sur le Doubs à Goumois

Site internet :

Voir la station :

Combe Saint-Pierre -25140 Charquemont

Tarifs & Horaires

Ouverture : du 15/06/21 au 30/09/21 à partir de 10h

Fermeture annuelle de mars à mai et octobre-novembre