Découvrez le nouveau parcours client de la Cour des Matériaux de Leroy Merlin Besançon !

QUOI DE NEUF ? • L’équipe de Leroy Merlin à Besançon est fière de vous annoncer l'ouverture tant attendue de son tout nouvel espace dédié aux matériaux chez Leroy Merlin. Après de longs mois de travail et de réflexion, Leroy Merlin est ravi de vous présenter ce nouveau chapitre de son histoire.

L'objectif principal de cette transformation ? Offrir à ses clients une expérience d'achat fluide et agréable, où chaque étape est pensée pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Le parcours commence par la découverte d’un large éventail de produits pour l'aménagement de vos espaces extérieurs : grillages, bordures, panneaux de bois... Tout ce dont vous avez besoin pour concrétiser vos projets de jardinage et de décoration.

En poursuivant votre trajet, vous tomberez sur la gamme de matériaux, allant des sables aux armatures béton, en passant par les graviers et ardoises. Chaque élément est soigneusement disposé pour faciliter votre choix et répondre à vos besoins de construction et de rénovation.

Une fois votre sélection faite, vous serez guidé vers l’espace intérieur, où vous trouverez une variété de solutions pour concrétiser vos projets. Mortiers, ciments, parpaings... Tout est là pour vous aider à transformer vos idées en réalité.

Soucieux de l'environnement, Leroy Merlin a intégré des innovations écologiques dans sa sélection, comme des isolants naturels et des matériaux recyclés. Parce que chez Leroy Merlin, nous croyons en une construction durable et responsable.

Enfin, pour celle et ceux qui cherchent à préserver les ressources naturelles, l’espace dédié à la récupération des eaux de pluie vous offre une solution écologique pour votre habitat.

Si vous êtes un professionnel, bénéficiez de services personnalisés :

programme de fidélité, 3% de remise dès la création de votre carte, 6% de remise pour plus de 10.000€ d’achat, 8% de remise au-delà de 25.000€ d’achat.

Solutions de financement

Location de matériel ou de véhicules

Commande et retrait en 2h

Ouverture de la cour des matériaux à 7h

Rejoignez-nous pour une expérience sur mesure qui répond à vos besoins spécifiques !

Retrouvez-nous

du lundi au samedi de 07h à 19h

et le dimanche de 9h à 14h

au 1C rue Lavoisier 25000 Besançon.