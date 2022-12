Départs en vacances : un premier week-end calme sur les routes en Bourgogne Franche-Comté

Néanmoins, la circulation pourrait s’avérer difficile en Île-de-France et dans les grandes agglomérations le vendredi 16 décembre après-midi. Les départs en vacances ou en week-end s’ajouteront aux déplacements habituels générés par l’activité économique, notamment les trajets travail-domicile.

Pendant toute la période, en raison des courses de Noël, les axes desservant les zones commerciales connaîtront une circulation dense. Il en est de même pour les secteurs commerciaux des grandes villes.

Les conditions de circulation pourront se dégrader en fonction des conditions météorologiques. Les automobilistes sont donc invités à consulter l’état des routes sur le site internet Bison Futé (rubrique « Route en hiver »).

Dans le sens des départs :

Vendredi 16 décembre est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.

Samedi 17 décembre est classé VERT au niveau national.

Dimanche 18 décembre est classé VERT au niveau national.



Dans le sens des retours :

Vendredi 16 décembre est classé VERT au niveau national.

Samedi 17 décembre est classé VERT au niveau national.

Dimanche 18 décembre est classé VERT au niveau national.

Pour le transport de marchandises à des fins humanitaires à destination de l’Ukraine et des pays limitrophes à l’exception de la Russie et de la Biélorussie ou à destination des lieux de groupage situés sur le territoire national desdites marchandises, l’arrêté du 6 octobre 2022 lève, jusqu’au 29 janvier 2023 inclus, les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 T.