Départs en vacances : un week-end chargé sur les routes

Pour ce quatrième week-end estival du 21 au 23 juillet 2023, les déplacements des vacanciers seront encore une fois nombreux et plus particulièrement concernant les journées de vendredi et samedi dans le sens des départs, selon les prévisions de Bison Futé. D’importants mouvements sont prévus, avec par conséquent un allongement des temps de parcours.