Depuis 20 ans, le Crédit Agricole Franche-Comté soutient les Eurockéennes !

La carte collector Eurockéennes

Découvrez en exclusivité la carte collector Eurockéennes à l’effigie de l’édition du festival 2024. Vous souhaitez obtenir plus de renseignements, connaître les services associés à cette carte ? Obtenir la carte collector ?

Clients ou non clients, rendez-vous sur notre site internet et sa page spéciale "carte collector Eurockéennes". Prenez RDV avec un conseiller ou trouvez l’agence la plus proche de chez vous.

Toutes les infos : www.credit-agricole.fr

Ouverture de compte : 1 parrainage = 1 place aux Eurocks offerte pour les jeunes de 18 à 30 ans ! (1)

Si vous parrainez un ami, un proche, vous bénéficierez d’une place chacun pour participer aux Eurockéennes le vendredi 5 juillet ! N’attendez plus pour en profiter : 1 parrainage = 1 place offerte ou 1 prime Bienvenue (2).

Places valables uniquement vendredi 5 juillet

Offre valable du 15 mai au 15 juin 2024

Dans la limite des places disponibles

Rendez-vous dans votre agence !

Rendez-vous sur le stand Crédit Agricole aux Eurocks !

Face à la scène de la plage, le stand du Crédit Agricole Franche-Comté accueille les festivalières et les festivaliers pour participer à des animations et remporter des goodies les 4, 5, 6 et 7 juillet 2024 !

(1) Les limites, conditions et modalités des offres bienvenue et parrainage (Boosters Jeunes + Eurockéennes) sont disponibles dans les agences du Crédit Agricole Franche- Comté participantes. La prime de bienvenue est réservée aux nouveaux clients du Crédit Agricole Franche-Comté et sous réserve de validation par le directeur d’agence Crédit Agricole.

Les conditions d’attribution de l’offre bienvenue sont les suivantes :

- les personnes physiques, capables, majeures, agissant à des fins non professionnelles, ayant entre 18 et 30 ans, n’étant pas salariés du Crédit Agricole Franche-Comté, procédant à une première ouverture effective d’un compte de dépôt au Crédit Agricole et souscrivant dans les deux mois suivants l’entrée en relation à :

une offre GLOBE TROTTER bénéficie d’une prime de 30 € ou d'une place pour les Eurockéennes de Belfort, valable uniquement pour le vendredi 5 juillet 2024 ;

une offre ESSENTIEL bénéficient d’une prime de 60 € ou d'une place pour les Eurockéennes de Belfort, valable uniquement pour le vendredi 5 juillet 2024 ;

une offre PREMIUM ou PRESTIGE bénéficient d’une prime de 80 € ou d'une place pour les Eurockéennes de Belfort, valable uniquement pour le vendredi 5 juillet 2024 ;

Une place Eurockéennes ou une seule prime par personne physique sera accordée. Offre réservée aux particuliers, majeurs capables, sous réserve d'étude et d'acceptation définitive de votre dossier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole. Vous disposez d'un droit légal de rétractation.

(2) Offre valable sous réserve des stocks disponibles du 01/04/2024 au 31/07/2024 et réservée aux personnes physiques majeures capables, sous réserve d’acceptation de votre dossier par le Crédit Agricole Franche-Comté, et susceptibles de variations. Limites, conditions et modalités détaillées des offres disponibles dans les agences du Crédit Agricole Franche-Comté.