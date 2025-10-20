Lundi 20 Octobre 2025
Arc-et-Senans
Economie Nature

Dermatose nodulaire bovine : une réunion publique d’information à Arc-et-Senans ce lundi

Publié le 20/10/2025 - 10:03
Mis à jour le 20/10/2025 - 09:12

Suite à la détection de plusieurs foyers de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) dans le Jura, le département du Doubs est entré dans la zone réglementée. Le préfet du Doubs Rémi Bastille organise ce lundi 20 octobre 2025 à Arc-et-Senans une réunion publique afin de faire un point sur la situation sanitaire et les mesures administratives à respecter.

© Alexane Alfaro
© Élodie R.
1/2 - © Alexane Alfaro
2/2 - © Élodie R.

Pour apporter toutes les informations utiles aux éleveurs et à la profession agricole, Rémi Bastille, préfet du Doubs, organise une réunion publique d'information, en partenariat avec la chambre d'agriculture et le groupement de défense sanitaire, le lundi 20 octobre à 13h30 à la Saline royale d’Arc-et-Senans (salle Ledoux). 

Cette réunion sera l'occasion "d'un échange sur la situation sanitaire, les mesures administratives à respecter en zone de protection et de surveillance et le déploiement de la vaccination", précise la préfecture du Doubs dans son communiqué.

dermatose bovine prefecture du doubs préfet du doubs rémi bastille réunion publique saline royale d'arc et senans

Publié le 20 octobre à 10h03 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie
Quoi de 9 ?

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d’impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

QUOI DE 9 ? • Le mois d’octobre marque la période idéale pour les plantations… mais pas n’importe lesquelles ! Aux Pépinières Bisontines, un vaste choix d’arbres fruitiers, petits fruits, plantes de haie et végétaux ornementaux attend les jardiniers et jardinières. Et à l’approche de la Toussaint, l’équipe propose également de belles compositions florales, prêtes à être déposées ou réalisées sur mesure.

décoration fleur fruit jardin jardinage les pépinieres bisontines toussaint
Publié le 20 octobre à 07h00 par Macommune.info
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Les entreprises de Bourgogne-Franche-Comté encore prudentes dans leur transition énergétique

La Fédération Crédit Agricole Bourgogne Franche-Comté, qui regroupe les caisses régionales de Franche-Comté, Champagne-Bourgogne, Centre Loire et Centre Est, a publié début octobre 2025 la deuxième édition de son baromètre annuel sur la maturité énergétique et environnementale des entreprises régionales.

baromètre crédit agricole franche-Comté entreprises transition écologique transition énergétique
Publié le 18 octobre à 15h00 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Economie

Saison touristique : malgré une baisse de fréquentation, un “bilan très bon” pour le Grand Besançon

VIDEO • Si 2023 et 2024 avaient été des années exceptionnelles en termes de fréquentation, une "baisse était attendue pour 2025", nous indique François Bousso, conseiller municipal en charge de la Citadelle et du tourisme culturelle ce vendredi 17 octobre 2025 lors d’une conférence de presse. Toutefois, si d’autres régions ont pu voir leur chiffre baisser drastiquement, ce n’est tout de même pas le cas à Besançon. On fait le point.

grand besançon office de tourisme besancon tourisme
Publié le 17 octobre à 18h00 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Transports

La Région débloque 12 M€ pour empêcher “temporairement” la fermeture de la ligne des Hirondelles

Dans un communiqué du 15 octobre 2025, la Région Bourgogne-Franche-Comté a annoncé avoir voté à l’unanimité un soutien d’urgence de plus de 15M€ pour les « petites lignes » du réseau ferré régional. Parmi celles-ci, la ligne des Hirondelles, menacée de fermeture par SNCF Réseau, bénéficiera d’un financement à hauteur de 12,2 millions d’euros pour mener des travaux nécessaires à la poursuite de l’exploitation de la ligne au-delà de décembre 2025. 

jerome durain ligne des hirondelles region bourgogne franche-comte SNCF réseau voie ferrée
Publié le 17 octobre à 10h57 par Elodie Retrouvey
France
Economie

Budget : Moscovici appelle au respect d'”un certain équilibre” des finances publiques

Le Premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a appelé vendredi 17 octobre 2025 à "respecter un certain équilibre" dans les finances publiques, alors que les débats parlementaires vont commencer la semaine prochaine sur les projets de budget de l'État et de la sécurité sociale.

budget cour des comptes pierre moscovici
Publié le 17 octobre à 10h20 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Politique

Par volonté de “transparence” la maire de Besançon dévoile les frais professionnels de sa mandature

VIDÉO • Face à la demande de trois habitants qui fait écho à la polémique récente concernant les notes de frais de la maire du 8e arrondissement de Paris, la maire de Besançon a préféré répondre favorablement sur le montant des frais professionnels engagés par la maire et ses élus au cours du mandat 2020-2025. Ceux-ci ont été dévoilés en conférence de presse d’avant-conseil municipal le 15 octobre 2025.

anne vignot élus frais professionnels ville de besançon
Publié le 16 octobre à 18h01 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Société

Cybersécurité : l’État renouvelle sa confiance au CSIRT Bourgogne-Franche-Comté

Le Centre régional d’alerte et de réaction aux attaques informatiques Bourgogne-Franche-Comté (CSIRT-BFC), opéré par l’Agence régionale du numérique et de l’intelligence artificielle (ARNia), a été désigné lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt RALEC (Renforcement de l’Accompagnement Local aux enjeux de Cybersécurité) lancé par l’ANSSI en août dernier, a-t-on appris le 13 octobre 2025.

cybersécurité region bourgogne franche-comte
Publié le 16 octobre à 10h30 par Alexane

