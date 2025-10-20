Dermatose nodulaire bovine : une réunion publique d’information à Arc-et-Senans ce lundi

Pour apporter toutes les informations utiles aux éleveurs et à la profession agricole, Rémi Bastille, préfet du Doubs, organise une réunion publique d'information, en partenariat avec la chambre d'agriculture et le groupement de défense sanitaire, le lundi 20 octobre à 13h30 à la Saline royale d’Arc-et-Senans (salle Ledoux).
Cette réunion sera l'occasion "d'un échange sur la situation sanitaire, les mesures administratives à respecter en zone de protection et de surveillance et le déploiement de la vaccination", précise la préfecture du Doubs dans son communiqué.