Dermatose nodulaire bovine : une réunion publique d’information à Arc-et-Senans ce lundi

Suite à la détection de plusieurs foyers de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) dans le Jura, le département du Doubs est entré dans la zone réglementée. Le préfet du Doubs Rémi Bastille organise ce lundi 20 octobre 2025 à Arc-et-Senans une réunion publique afin de faire un point sur la situation sanitaire et les mesures administratives à respecter.

Pour apporter toutes les informations utiles aux éleveurs et à la profession agricole, Rémi Bastille, préfet du Doubs, organise une réunion publique d'information, en partenariat avec la chambre d'agriculture et le groupement de défense sanitaire, le lundi 20 octobre à 13h30 à la Saline royale d’Arc-et-Senans (salle Ledoux).

Cette réunion sera l'occasion "d'un échange sur la situation sanitaire, les mesures administratives à respecter en zone de protection et de surveillance et le déploiement de la vaccination", précise la préfecture du Doubs dans son communiqué.