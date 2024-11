Des améliorations et nouveautés à prévoir sur le réseau Ginko dès 2025

Ce jeudi 14 novembre 2024, les élus de Grand Besançon Métropole (GBM) devront voter lors du conseil communautaire le nouveau contrat, d’une durée de 7 ans, qui encadrera la gestion et l’exploitation de service public de transport et des services de mobilité du réseau Ginko. Celui-ci intègrera de nouvelles missions et des nouveautés.

Kéolis étant la seule société à avoir répondu à l’appel d’offres lancée par GBM, le contrat devrait logiquement être réattribué au délégataire sortant à l’issue du vote du conseil communautaire.

Le nouveau contrat, courant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2031, comporte de nombreuses nouveautés, notamment l’amélioration du transport à la demande qui dessert les 68 communes du territoire. La réservation de trajet s’effectuera via un outil dédié qui permettra notamment d’améliorer le "parcours clients" (confirmation réservation, rappel de l’heure de prise en charge, guidage à l’arrêt etc). L’offre de vélo s’est également ajoutée au nouveau contrat afin de permettre une "meilleure prise en charge de l’usager" a précisé Marie Zehaff, la vice-présidente de Grand Besançon Métropole en charge des transports.

Vélocité devient Ginko Vélocité

Ainsi, le service de Vélocité, autrefois géré par l’entreprise Decaux, sera désormais à la charge du "nouveau" délégataire. Dès le printemps 2025, les Bisontins auront accès à une flotte de 200 vélos en libre-service dont 50% à assistance électrique et 50% de vélos mécaniques reconditionnés à neuf. 85 points d’attaches supplémentaires seront également déployés pour 20 des 30 stations et trois stations seront déplacées afin d’étendre le périmètre de Vélocité.

160 vélos électriques supplémentaires pour Ginko vélo

GBM prévoit également d’acquérir 160 vélos électriques supplémentaires pour le service de location Ginko vélo. 90 autres viendraient également remplacer progressivement les premiers vélos mis en service en 2019. Cela porterait la flotte totale du service à 1.000 vélos à assistance électrique.

Mise en service des 5 nouvelles rames de tramway

La mise en service progressive dès l’automne 2025 des nouvelles rames de tram devraient permettre, dès décembre 2025, une fréquence sur les lignes T1 et T2 à 10 minutes (contre 12 auparavant). En options au contrat, Grand Besançon Métropole a proposé la création d’un 4e terminus à Brulard à l’automne 2026 (si option prise) et l’acquisition de trois rames supplémentaires permettant à terme une fréquence de 5 minutes à la gare Viotte et de 8 minutes sur l’Est bisontin.

Renforcement des fréquences et capacités des bus

Le nouveau contrat précise également un renforcement de l’offre en heure de pointe sur la ligne 3, souvent saturée car desservant le campus universitaire. La ligne 4 devrait bénéficier davantage de bus articulés pour augmenter sa capacité, tout comme la ligne 7 et la ligne 6 dont la fréquence sera également améliorée pour cette dernière. Une amplitude accrue en soirée a également été fixée pour les lignes 9 et 10 au départ du CHU et de la clinique Saint-Vincent.

Par ailleurs, la ligne Osselle-Plage sera désormais à la charge du délégataire et bénéficiera elle aussi d’un fonctionnement renforcé et étendu.

S’ajoutent également en options, une proposition de modification de la desserte du secteur des Vallières et de la Polyclinique et la création d’une "ligne express" sur le boulevard qui permettrait de relier Micropolis aux Orchamps en 25 minutes.

1,7 million de voyages en plus d’ici 2031

Pour Grand Besançon Métropole, toutes ces actions ont pour ambition d’augmenter de 1,7 million le nombre de voyages annuels en 2031 par rapport à 2023. Le tout pour un budget, forcément revu à la hausse lui aussi, et qui s’élève désormais à 32,6 millions d’euros par an contre 31,1 millions auparavant.