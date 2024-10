Des étudiantes de masso-kinésithérapie lance un événement pour Octobre rose

Dans le cadre d'octobre rose, l'équipe de Tous en Rose "Courons et massons pour elles" organise une course et une marche de 4km le samedi 19 octobre 2024 sur le campus de la Bouloie à Besançon.

Composée de quatre étudiantes en quatrième année de masso-kinésithérapie à l’école de Besançon, l’équipe de Tous en Rose "Courons et massons pour elles" a pour objectif de sensibiliser au cancer du sein à travers un événement.

"Notre projet est de proposer une marche et une course de 4km sur le campus de la Bouloie et un village type contenant des stands alimentaires, de massage (kinés) et d'informations / prévention autour du cancer du sein", nous précise-t-on.

