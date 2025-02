La critique de Thierry : Des hommes de Moscou autour de Donald Trump ?

Régis Genté est un spécialiste de l’ancien monde soviétique. Il a appris à connaître le fonctionnement de ses élites et, parmi elles, des services secrets, KGB hier et FSB aujourd’hui. C’est intéressant et important quand il utilise cette grille de lecture pour analyser le fonctionnement trumpien, la couleur de ses relations avec des mafieux originaires d’URSS et qui investissent à tour de bras et de centaines de milliers d’euros — des millions pour certains — dans les affaires du milliardaire, mais commençons par le commencement, un voyage à Moscou.

Moscou, l’OTAN… et Trump, évidemment

Dans les années 80, D. Trump ne bat pas encore les estrades en insultant ses adversaires politiques. Par contre, après un voyage à Moscou, en tant qu’invité, il va investir pas loin de 100000 dollars, pour dire tout le mal qu’il pense de l’OTAN dans les trois grands quotidiens de la côte est des États-Unis. Déjà, à cette époque, li voulait que son pays cesse «de payer pour des pays qui ont les moyens de se défendre eux-mêmes»…

Étonnante prise de conscience d’équilibres géostratégiques mondiaux pour quelqu’un qui ne se soucie jusqu’alors que d’immobilier.

Étonnante prise de position, mais tellement appréciée à Moscou, où l’OTAN est un rempart qui interdit à l’URSS de faire plus que des emplettes à l’Ouest…

Pas forcément recruté, mais «cultivé»

Une des forces de Régis Genté, dans ce livre, est d’utiliser sa connaissance du monde soviétique pour analyser ce que peut cacher le système relationnel de Trump. Et c’est là qu’on pourrait croire être dans un bon polar ou un excellent roman d’espionnage, sauf que…

Sauf que c’est la vie d’un ancien (et peut-être futur) président des États-Unis qu’analyse l’auteur de ce livre. Il en va ainsi de ses relations avec la mafia rouge. Celles-ci peuvent déjà faire douter de la légalité de certaines opérations. De plus, il faut savoir que «derrière chaque mafieux rouge, chaque oligarque, chaque entremetteur de business, il y a un tchéquiste» (un espion).

Arrière-boutique et casinos.

En plus de ses analyses, Régis Genté a un style qui fait vivre sous nos yeux les situations et lieux qu’il décrit. Ainsi, en est-il d’un magasin d’électroménager situé à Manhattan avec lequel Trump a fait affaire pour équiper de téléviseurs les chambres d’un hôtel. Le lieu est «contrôlé par le KGB [ son propriétaire et] ses associés étaient des agents chargés de signaler les personnes d’intérêt aux espions soviétiques à New York». Et puis, il y a les casinos de Trump, lesquels ne peuvent que «séduire les mafieux» venus de l’Est. Vous plongerez donc dans ses lieux avec délice.

Et demain ?

Reste que, lorsque vous arriverez à la dernière ligne de ce livre, ce n’est pas un roman que vous fermerez, mais un livre d’analyse à propos de celui qui sera peut-être le prochain président des États-Unis. Bonne lecture, en attendant la suite sur nos écrans de télévision…

