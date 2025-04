La critique de Thierry : “Rhum amer”, un bon polar entre Bretagne et Guadeloupe

Critique littéraire • Le printemps est là et l’été suit. Pour prendre un peu d’avance sur les vacances, Jean-Marie Biette vous embarque pour une grande course allant de la Bretagne à la Guadeloupe et quelques iles au nom de rêve. En chemin, quelques cadavres et des bordées en mer pour pimenter une route du Rhum pas très ordinaire.

Départ de course, Saint-Malo et un premier cadavre

Si Saint-Malo est connu pour ses remparts, son festival rock et "Étonnants voyageurs", c’est également de ce port que partent les voiliers qui courent la « Route du Rhum ». Et c’est là dans des bars ou petits restaurants confidentiels que Jean-Marie Biette, auteur de Rhum Amer nous présente le commissaire Rochard et sa collègue, la capitaine Vézin. Ils vont devoir, dans les heures qui précèdent le départ de cette course en mer, enquêter sur un cadavre retrouvé sur le bateau d’un participant !

Le Rhum, la Guadeloupe et la Route du Rhum

Jean-François Belloiseaux — le mort — est un producteur de Rhum guadeloupéen, le sponsor d’un voilier skippé par son fils, Malo, et son cadavre est entouré de signes vaudous. Ces trois éléments vont lancer nos deux policiers sur des pistes qui n’iront pas forcément très loin, qui se termineront un peu en queue de poisson sur les pontons du port. Normal, la course ne peut attendre.

Avant de s’embarquer pour la Guadeloupe, le commissaire Rochard fera un détour par la tombe de Chateaubriand, sise à quelques encablures de la ville de Saint-Malo. Il devra se séparer de son adjointe pour faire équipe avec un flic originaire de la Guadeloupe, le lieutenant Capesterre.

Des brumes bretonnes au soleil d’Antilles compliquées

De la métropole, les Antilles se résument souvent, dans l’esprit de celles et ceux qui aimeraient y passer des vacances, par de belles plages bordées de paillottes où l’on sert des cocktails colorés et du poisson grillé.

C’est un peu cela et notre commissaire s’adonnera avec délice – non aux plages, mais aux tables des restaurants donnant sur la mer, mais pas seulement.

La Guadeloupe est en effet une terre de contraste où les inégalités sont fortes et marquées. Et, c’est dans le dédale de cette société multiculturelle que Rochard et Capesterre, aidés par la gendarmerie locale, vont progresser pour découvrir le meurtrier qui avait osé aller frapper en Bretagne.

Beaux lieux, belle écriture

Rhum Amer — tel est le titre de ce livre agréable à lire — nous emmène dans des lieux finement peints. On a parfois l’impression que l’on va trinquer avec Rochard, le nez déjà saturé d’effluves d’un bon rhum. Jean-Marie Biette a une belle écriture qui nous fait réellement voguer jusqu’aux Antilles pour nous installer confortablement, un verre de jus de goyave frais à la main.

Les visuels (à l'exception de la couverture du livre) ont été créés par Thierry Brenet à l'aide d'une IA générative.