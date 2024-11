Des lettres érotiques de Gustave Courbet refont surface dans un grenier de Besançon

DÉCOUVERTE • 116 lettres échangées entre Gustave Courbet et sa maîtresse Mathilde Carly de Svazzema durant cinq mois entre fin novembre 1872 et début mai 1873 ont refait surface le 23 novembre 2024 dans le grenier de la Bibliothèque d’étude et de conservation de la ville de Besançon.

Le contenu des lettres ne laisse aucun doute entre la romance installée entre les deux amants, l'un installé à Ornans, l'autre à Paris en 1873.

Au total ce sont 116 lettres reçues et envoyées entre les deux protagonistes qui ont refait surface. 25 lettres de Courbet et 105 de Mathilde ont ainsi été découvertes par hasard par Agnès Barthelet, adjointe de conservation, le 23 novembre 2023 dans le grenier de la bibliothèque d'étude et de conservation de la ville de Besançon. Le contenu des lettres a été authentifié et retranscrit par deux autres agents de la bibliothèque, Ludovic Carrez et Pierre Emmanuel Gulleray, conservateur.

Une découverte "à part"

Dans un langage à la fois sexuel et romantique, on peut y découvrir "un jeu qui se construit entre les deux amants" nous explique Pierre-Emmanuel Guilleret dans notre vidéo.

Si la romance est, d'après le conservateur, resté qu'une histoire épistolaire, la correspondance entre Gustace Courbet et sa maîtresse Mathilde de Svazzema reste une découverte "à part" par bien des aspects.

À partir du 21 mars 2024, une exposition d'une sélection de lettres sera exposée à la bibliothèque de Besançon et celles-ci seront toutes mises en ligne.