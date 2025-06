CHU de Besançon : des podcasts pour mieux comprendre les maladies chroniques

"À travers cinq nouveaux épisodes, cette série donne à entendre des voix singulières, des récits puissants, des fragments de vie parfois bruts, souvent bouleversants, toujours inspirants", précise le CHU.

Produite par l’Unité transversale d’éducation du patient (UTEP) du CHU de Besançon, cette nouvelle saison prolonge la vocation du podcast : faire entendre celles et ceux qu’on entend peu, valoriser les savoirs expérientiels, mettre en lumière les réalités complexes du quotidien avec une pathologie chronique.

Cinq épisodes, cinq récits de vie

Olivier : l’abstinence, une bataille au quotidien

À 51 ans, Olivier témoigne avec sincérité de sa dépendance à l’alcool. Entre prises de conscience, soutien des groupes de parole et petits pas pour tenir bon, il partage son combat pour rester abstinent.

Claire : face aux préjugés, un combat pour devenir mère

En situation d’obésité, Claire affronte les jugements et les silences médicaux dans son parcours vers la maternité. Un récit poignant de résilience, de désir d’enfant et de violences ordinaires.

Carla : se reconstruire après un second cancer du sein

Mère d’un petit garçon, Carla raconte comment elle reconquiert son corps et son équilibre après une nouvelle épreuve : celle d’un deuxième cancer. Une parole forte sur la maladie et la reconstruction.

Rose-Marie : vivre avec une dermatite atopique

À 66 ans, Rose-Marie vit avec une maladie de peau chronique, source de douleurs et d’isolement. Elle évoque ses stratégies d’adaptation, ses renoncements et le regard des autres.

Que sont-elles devenues ?

Épisode bonus : Lydie, Julie et Stéphanie, entendues dans la première saison, reviennent sur leur expérience du podcast. Elles racontent les échos suscités dans leur entourage et ce que ce témoignage a changé pour elles.

Donner la parole pour mieux soigner

"Des/équilibres est bien plus qu’un podcast. C’est un espace de confiance, d’écoute et de reconnaissance pour les personnes malades, mais aussi un outil de formation et de sensibilisation pour les soignants et le grand public", souligne l’équipe de l’UTEP.

Disponible gratuitement sur YouTube et Spotify.