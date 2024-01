Des rassemblements à Besançon, Montbéliard et Belfort pour un cessez-le-feu à gaza

Le rassemblement appelle à diverses revendications et un cessez-le feu immédiat à Gaza.

A Besançon, un représentant de l’union juive française pour la paix (UJFP) prendra la parole ainsi qu’une représentante d’association étudiante libanaise. La ligue des Droits de l’Homme 70 devrait également s’exprimer.

À l’initiative de la Coordination Palestine de Franche-Comté (CPFC), 1ers signataires :

Association France Palestine Solidarité (AFPS de Besançon et de sa région, avec AFPS Nord Franche-Comté), Association des Étudiants Libanais (AEL Besançon), Alliance pour l’Émancipation Sociale (AES Nord Franche-Comté), Alternative Étudiante Besançon (AEB), Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne (ATTAC 39 et Besançon), Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD- TS 25, 39, 90), la Confédération Générale du Travail (UD-CGT 25, 39, 70, 90) et CGT Salariés-Étudiants (25), Europe Écologie Les Verts (EELV Franche-Comté), Génération.s (25, 90), Jeunes Communistes (JC 25, 90), Les Amis de l’Humanité (Nord Franche-Comté), Ligue des Droits de l’Homme (LDH Franche-Comté), Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP 25), Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC Franche-Comté), Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA Franche-Comté), Parti Communiste Français (PCF 25, 39, 70, 90), Peuples Solidaires (39, 25), Récidev (Bourgogne Franche-Comté), Solidaires Étudiant-e-s (ASDE 25) Avec le soutien de : Union Juive Française pour la Paix (UJFP Bourgogne Franche-Comté), Palestine Amitié (Besançon), À Gauche Citoyens (Besançon), Collectif de la défense de la Santé du Doubs (CoDéS 25), La France Insoumise (LFI Montbéliard, 25, 70, 90), La Vie Nouvelle (LVN Besançon), Les Amis de l’Humanité (Besançon), Parti Ouvrier Indépendant (POI 25), Solidaires (90)

