Des réunions publiques pour débattre du nouveau contrat de ville à Besançon

Afin de concevoir le futur contrat de ville 2024-2030, des temps d’échanges et d’écoute des habitants de Besançon sont organisés jusqu’à début juillet pour contribuer à poser des principes et des priorités pour chacun des quartiers concernés. Voici les différents rendez-vous prévus...

Le "Contrat de Ville" s’adresse à tous leurs habitants et permet de mobiliser des moyens spécifiques. Les actions menées peuvent concerner l’éducation, la parentalité, le sport, la culture, l’emploi, le cadre de vie et le logement, la santé ou encore la prévention et la tranquillité publique.

Après Clairs-Soleils, Palente-Orchamps et Planoise, dernières réunions paroles aux habitants :

Montrapon - Au Centre Pierre de Coubertin (Maison de quartier de Montrapon - Fontaine Ecu), 1 place Pierre de Coubertin

Mercredi 5 juillet 2023 de 18h00 à 20h00

Saint-Claude- Salle Arnoux du Complexe sportif des Torcols, 3 chemin des Torcols

Mardi 27 juin 2023 de 18h00 à 20h00

Et une nouvelle à Battant : salle mutualisée 6 rue de la Madeleine