Besançon
Economie Vie locale

Des sushis aux burgers, changement d’identité pour le food truck Samouraï sushis

Publié le 21/11/2025 - 12:00
Mis à jour le 21/11/2025 - 11:45

Créatrice du restaurant Samouraï sushis à Besançon, Gwendoline Cedron a récemment "pimpé" le design de son food truck du même nom qui propose désormais des burgers faits maison depuis le début du mois de novembre 2025 sous la nouvelle identité "Roule & miam".  

1/3 - © Roule & miam
Depuis 2017, le food truck Samouraï sushis arpentait les routes pour s’installer sur les divers parking du Grand Besançon. Depuis trois semaines et parce qu’elle ne parvenait plus à avoir la même clientèle qu’auparavant, la gérante a décidé de réorienter son activité professionnelle."Baisse du pouvoir d’achat ? Changement d’habitudes des gens depuis le covid ?", Gwendoline n’a pas su précisément identifier la raison du désintérêt soudain de ses clients : "je pense simplement qu’aujourd’hui, les gens préfèrent aller manger au restaurant, lorsqu’ils peuvent se le permettre en tout cas en ce qui concerne les sushis…"

Burgers faits maison et spécialités japonaises

De plus, il lui était apparemment plus difficile d’obtenir des autorisations pour les événements avec une carte de sushis nous a-t-elle expliqué celle qui a aujourd’hui préféré s’adapter en proposant désormais une carte de burger faits maison avec Roule & miam. Elle garantit utiliser des produits issus de producteurs locaux avec des steaks "100% comtois", du pain burger artisanal, des produits de la ferme et des "frites maison". Pour les amateurs de sushis, pas de panique, la gérante dit conserver sa "touche asiatique" avec un menu sushis plus restreint et des spécialités japonaises frits. 

Pour Gwendoline, ce nouveau nom marque une étape importante dans sen parcours et dans l’évolution de son activité. La gérante dit désormais proposer une cuisine "plus diversifiée mais toujours axée sur la qualité" dont l’envie reste "de proposer une street food gourmande, moderne et conviviale".

Pour redéfinir le visuel de son food truck, elle a choisi de travailler avec l’artiste peintre local Sébastien Lombardo : "son travail apporte une identité visuelle unique à Roule & Miam : colorée, dynamique et délicieusement gourmande" se réjouit-elle.

© Roule & miam

Roule & miam 

  • Emplacements : lundi soir : Ornans, parking Point S. Mardi soir : Valdahon, parking de l’ancien Lidl. Mercredi midi : Chateaufarine, devant le magasin But. Mercredi soir : 1er et 3e du mois : Baumes-les-Dames, 2e et 4e du mois : Chenecey-Buillon. Jeudi midi : ZAC Valentin, devant 123 Pare-Brise. Jeudi soir : Marché d’Avanne. Vendredi soir : Saône, place de la Liberté.
  • Compte Facebook : https://www.facebook.com
  • Compte Instagram : roulemiam.foodtruck

Publié le 21 novembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

