Deux boulangers de Bourgogne-Franche-Comté sélectionnés pour le concours national du meilleur croissant au beurre

Organisé par la confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, cet événement met à l’honneur le savoir-faire artisanal des meilleurs boulangers de France.
Durant trois jours, un jury de professionnels attentifs dégustera les croissants des 19 candidats pour désigner celui qui remportera le prestigieux titre de "Meilleur croissant au beurre".
Qui sont les deux candidats régionaux ?
- Tristan Henry de la boulangerie Saint-Martin à Vesoul
- Vivien Raboutot de la boulangerie L’Epi de Louis à Digoin
Chaque détail comptera : légèreté, feuilletage, croustillant et goût de beurre.
Les secrets du meilleur croissant de Franche-Comté révélés par Raphaël Basaille, boulanger à École-Valentin
En ce jeudi 30 janvier 2025, journée internationale du croissant (Croissant day), nous avons voulu faire honneur à ce petit plaisir sucré, souvent présenté comme l’un des emblèmes de la France. Nous avons donc rencontré celui qui a plusieurs fois confectionné le "meilleur croisant au beurre" de la région Franche-Comté, Raphaël Basaille, boulanger-tourier dans l’entreprise Mathey située à École-Valentin. Il a accepté de nous livrer les secrets de fabrication d’un beau et bon croissant. Miam !