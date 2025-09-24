Mercredi 24 Septembre 2025
Deux boulangers de Bourgogne-Franche-Comté sélectionnés pour le concours national du meilleur croissant au beurre

Publié le 24/09/2025 - 16:29
Mis à jour le 24/09/2025 - 15:44

Pour la 6ème édition du concours national du meilleur croissant au beurre, le rendez-vous est à Livron-sur-Drôme du mardi 7 au mercredi 8 octobre 2025. Deux boulangers de la région ont été sélectionnés.

© Élodie R.
© Élodie R.

Organisé par la confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, cet événement met à l’honneur le savoir-faire artisanal des meilleurs boulangers de France.

Durant trois jours, un jury de professionnels attentifs dégustera les croissants des 19 candidats pour désigner celui qui remportera le prestigieux titre de "Meilleur croissant au beurre".

Qui sont les deux candidats régionaux ?

  • Tristan Henry de la boulangerie Saint-Martin à Vesoul
  • Vivien Raboutot de la boulangerie L’Epi de Louis à Digoin

Chaque détail comptera : légèreté, feuilletage, croustillant et goût de beurre.

Les secrets du meilleur croissant de Franche-Comté révélés par Raphaël Basaille, boulanger à École-Valentin

En ce jeudi 30 janvier 2025, journée internationale du croissant (Croissant day), nous avons voulu faire honneur à ce petit plaisir sucré, souvent présenté comme l’un des emblèmes de la France. Nous avons donc rencontré celui qui a plusieurs fois confectionné le "meilleur croisant au beurre" de la région Franche-Comté, Raphaël Basaille, boulanger-tourier dans l’entreprise Mathey située à École-Valentin. Il a accepté de nous livrer les secrets de fabrication d’un beau et bon croissant. Miam !

Publié le 24 septembre à 16h29 par Hélène L.
L’équipe régional des métiers Bourgogne-Franche-Comté mise à l’honneur par la Région

Le samedi 20 septembre 2025, au CREPS de Dijon, a eu lieu la présentation de l’équipe régionale des métiers Bourgogne-Franche-Comté sélectionnée pour la 48e édition des finales nationales, en présence de Frédéric Poncet, conseiller régional délégué en charge de l’orientation.

Publié le 24 septembre à 11h13 par Elodie Retrouvey
Avant les municipales 2026, le Carrefour des collectivités locales invite les élus à “couper des rubans”

VIDÉO • Le Carrefour des collectivités locales revient les 9 et 10 octobre 2025 à Micropolis Besançon pour une 13e édition placée sous le signe du numérique. Organisé par Ecorse TP, la Fédération régionale des travaux publics de Bourgogne Franche-Comté (FRTP BFC) et Micropolis, l’événement entend réunir élus, entreprises et experts pour débattre des enjeux de transformation numérique des territoires.

Publié le 23 septembre à 18h00 par Alexane
Une journée sur l’intelligence artificielle dédiée aux petites et moyennes entreprises

La chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté organise le 10 octobre 2025 de 8h30 à 17h30 à Besançon, une journée dédiée à l’intelligence artificielle baptisée "IA Day pro" à destination des chefs d’entreprises de TPE/PME de la région. 

Publié le 23 septembre à 17h17 par Elodie Retrouvey
Une nouvelle enseigne déco vient d’ouvrir à la Galerie Chateaufarine de Besançon

La boutique Kraft vient d’ouvrir depuis le 20 septembre 2025 au sein du centre commercial de la Galerie Chateaufarine de Besançon. La nouvelle enseigne décoration est installée à côté du salon de coiffure Michel Delgrande. 

Publié le 23 septembre à 15h08 par Elodie Retrouvey
Quoi de 9 ?

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Quoi de 9 ? •  Située au 81 rue de Vesoul à Besançon, la boutique DELSEY PARIS vous ouvre ses portes dans un espace entièrement consacré à l’univers du bagage, de la mobilité urbaine et de la maroquinerie. Un lieu où fonctionnalité, style et innovation se rencontrent.

Publié le 22 septembre à 07h00 par Macommune.info
EP Climbing célèbre 40 ans d’innovation et compte bien rester leader mondial de l’escalade

Née au début des années 1980 sous l’impulsion de l’ingénieur et grimpeur François Savigny, l’entreprise Entre-Prises, aujourd’hui EP Climbing faisant partie du groupe franc-comtois Abéo, a marqué l’histoire de l’escalade en inventant la première prise amovible. Cette innovation brevetée a ouvert la voie à l’industrialisation de la pratique indoor.

Publié le 19 septembre à 10h03 par Alexane

Sondage

