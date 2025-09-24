Deux boulangers de Bourgogne-Franche-Comté sélectionnés pour le concours national du meilleur croissant au beurre

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Pour la 6ème édition du concours national du meilleur croissant au beurre, le rendez-vous est à Livron-sur-Drôme du mardi 7 au mercredi 8 octobre 2025. Deux boulangers de la région ont été sélectionnés.

Organisé par la confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, cet événement met à l’honneur le savoir-faire artisanal des meilleurs boulangers de France.

Durant trois jours, un jury de professionnels attentifs dégustera les croissants des 19 candidats pour désigner celui qui remportera le prestigieux titre de "Meilleur croissant au beurre".

Qui sont les deux candidats régionaux ?

Tristan Henry de la boulangerie Saint-Martin à Vesoul

Vivien Raboutot de la boulangerie L’Epi de Louis à Digoin

Chaque détail comptera : légèreté, feuilletage, croustillant et goût de beurre.