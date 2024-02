Deux Doubiens en lice pour le championnat de France de pizza

Thomas Garcia et Alexandre Husson ont été sélectionnés pour participer au championnat de France de pizza les 13 et 14 mars 2024 lors du salon Parizza, au parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris.

Référence de la gastronomie italienne à Paris, le Salon Parizza reçoit chaque année des professionnels des métiers de la restauration. Le 18e championnat de France de pizza se déroule lors de ce salon, organisé par l’association des pizzerias françaises.

Au total, 400 candidats ont été présélectionnés lors des étapes régionales du France Pizza Tour. "Les 130 concurrents retenus se mesureront lors de deux journées intenses pour tenter de décrocher le titre de champion de France de la Pizza 2024", nous précise-t-on.

Au programme ? Six épreuves (pizza classique, "pizza a due", pizza la plus large, rapidité, pizza dessert et pizza acrobatique) avec 1 gagnant par catégorie.

Les candidats sélectionnés et originaires du Doubs : Thomas Garcia de Charquemont et la Pizzeria La Novita et Alexandre Husson d’Orchamps-Vennes pour la Pizzeria La Novita OV.